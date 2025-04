Minoxidil: Anvisa alerta para risco de 'síndrome do lobisomem' em bebês

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta, na terça-feira (15/4), sobre os riscos do uso inadequado do minoxidil, um medicamento utilizado para tratar a calvície que pode causar hipertricose — condição caracterizada pelo crescimento anormal de pelos, também conhecida como 'sindrome do lobisomem' — em bebês expostos ao contato com áreas do corpo onde o produto foi aplicado por adultos, especialmente os pais.

Com isso, a Agência solicitou às empresas que detêm o registro do produto no Brasil que atualizem as bulas, incluindo o risco de hipertricose em bebês após exposição tópica acidental ao minoxidil.

Considerado um medicamento eficaz para tratar a alopecia androgenética (a perda gradual de cabelo, tanto em homens quanto em mulheres), o minoxidil é apresentado em formato de comprimidos, gotas, spray ou gel --- sendo que essas três últimas podem trazer riscos para as crianças.



Quadro pode regredir



Relatos de casos na Europa apontam que bebês que tiveram contato com a pele dos pais ou responsáveis onde o minoxidil foi aplicado apresentaram crescimento excessivo de pelos. Ainda de acordo com os relatos, o quadro regrediu espontaneamente alguns meses após a suspensão do contato com o medicamento.



Orientações



A Agência também trouxe algumas orientações para profissionais de saúde e pacientes. Entre as recomendações, está a necessidade de cautela para garantir que crianças, especialmente bebês, não tenham contato com áreas do corpo onde o produto foi aplicado. Além disso, é fundamental lavar bem as mãos após a aplicação do medicamento.

O que é a 'síndrome do lobisomem'?



Segundo o Instituto Nacional de Saúde dos EUA (NIH), essa condição pode causar crescimento excessivo de pelos em todo o corpo ou em regiões localizadas.

Além disso, o paciente pode apresentar sintomas como dor abdominal, coceira, vômitos, fraqueza nos braços ou pernas.

Segundo a Rede D'Or São Luiz, em alguns casos, a condição pode se desenvolver pelo uso de alguns medicamentos e também em razão do câncer.