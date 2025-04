Crianças com diabetes tipo 1 sem controle da glicemia podem crescer menos

A falha no controle da glicemia em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 pode prejudicar a estatura na idade adulta, mostra um estudo do Instituto Karolinska, na Suécia, publicado no "The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism".



Os autores comprovaram essa associação após analisar dados de mais de 12 mil pessoas nascidas entre 1982 e 2002, registrados no National Diabetes Register (NDR). Todos foram acompanhados em check-ups periódicos desde o primeiro registro no sistema até atingirem a maioridade.



O controle da glicemia foi avaliado pela dosagem da hemoglobina glicada, que faz um retrato dos níveis de glicose no sangue nos três meses anteriores ao exame. O estudo também levou em conta fatores como idade no início da doença, comorbidades e histórico familiar.

Aqueles com controle glicêmico inadequado atingiram menor estatura final em relação aos que tinham a doença sob controle. Em média, os homens mediam 1,78 cm contra 1,81 cm. Já entre as mulheres, as que não cuidaram dessas dosagens tinham 1,66 cm, contra 1,67 cm das que mantiveram os níveis controlados. Nas meninas, o maior impacto ocorreu quando as taxas de glicemia estavam fora de controle antes da puberdade.



No diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina adequadamente e a pessoa precisa receber esse hormônio de forma sintética. É ele que “empurra” a glicose que está no sangue, obtida na alimentação, para dentro das células. A falha no controle glicêmico mostra que a insulina está em baixa e que, portanto, também está desregulada.



Mas a insulina não tem apenas esse papel. Ela também é essencial para a síntese de proteínas. “O estudo ressalta a importância da insulina como hormônio anabolizante”, explica o endocrinologista Simão Lottenberg, do Hospital Israelita Albert Einstein. “Esses pacientes precisam de um controle muito adequado da alimentação, que deve ser balanceada para garantir todos os nutrientes necessários, além da dosagem correta de insulina.”



Segundo o especialista, esses pacientes não podem adotar uma dieta restritiva para controlar a doença, pois isso pode levar à falta de hormônio para sintetizar proteína, prejudicando o crescimento. É um cenário diferente dos portadores de diabetes tipo 2, doença normalmente associada ao excesso de peso. Nesse caso, sim, uma dieta mais restritiva pode ser necessária.

Sintomas e tratamento



As manifestações do diabetes tipo 1 incluem:

Sede excessiva

Fome aumentada

Vontade frequente de fazer xixi

Cansaço extremo

Infecções recorrentes

Perda de peso



O diagnóstico precoce, bem como manter as taxas de glicemia no sangue adequadas desde cedo, é essencial para evitar prejuízos ao crescimento e afastar o risco de outras complicações associadas ao diabetes, como problemas nos vasos, nervos, rins, entre outras.



Além de administrar insulina diariamente, o tratamento do diabetes tipo 1 inclui adotar uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos regularmente e monitorar o nível da glicose ao longo do dia.