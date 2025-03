Proadi-SUS abre inscrições para cursos voltados à capacitação de residentes

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), conduzido pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Ministério da Saúde, abriu inscrições para dois cursos voltados à qualificação de residentes nas áreas de gestão e regulação. As formações têm como objetivo aprimorar a capacitação de profissionais da saúde para atuação estratégica no Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições estão abertas até o dia 28 de março.

Capacitação

Com 80 vagas disponíveis, o Curso Teórico-Prático de Gestão de Serviços de Saúde é direcionado a residentes de programas médicos e multiprofissionais, além de preceptores, tutores, coordenadores de residência, gestores e profissionais que atuam em Núcleos de Gestão e Regulação (NGR) do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) ou em serviços do SUS.

A capacitação tem carga horária de 80 horas na modalidade de ensino a distância (EaD), com atividades assíncronas. Entre os temas abordados estão:

Conceitos e determinantes da saúde pública no Brasil

Modelo de atenção e Política Nacional de Atenção Especializada (PNAES)

Planejamento estratégico e práticas inovadoras em saúde

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://hospitais.proadi sus.org.br/editais/editalcursopraticodegestao

Aperfeiçoamento em Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Além do curso de gestão, o projeto Residências também disponibiliza o Curso de Aperfeiçoamento em Núcleo Interno de Regulação (NIR), com carga horária de 180 horas e ensino a distância (EaD), incluindo atividades síncronas e assíncronas.

O curso abordará temas essenciais para a regulação no SUS, como:

Política Nacional de Regulação do SUS e seus processos

Estrutura e funcionamento dos Núcleos Internos de Regulação (NIR)

Integração entre processos assistenciais e gestão da Rede de Atenção à Saúde

Gestão da informação e tomada de decisão

As inscrições para essa capacitação também vão até 28 de março e devem ser feitas pelo link: https://hospitais.proadi-sus.org.br/editais/processoseletivoaperfeicoamento