Shopping de BH destaca mês internacional da síndrome de Down com exposição

Até 30/3, o DiamondMall recebe a exposição de fotos ‘Ocupando Espaços: Olhar Inclusivo pela Capital Mineira’, realizada em parceria com o Instituto Mano Down, organização sem fins lucrativos que promove a autonomia e inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais. A mostra traduz em imagens como estas pessoas podem e devem ocupar os mais diversos espaços. Para isso, as fotos foram realizadas em locais turísticos e expressivos de Belo Horizonte, e contam com a participação de convidados especiais, que se destacam em áreas como esporte, cultura, moda e gastronomia.

Com sede no bairro Floresta, região Leste de Belo Horizonte, o Instituto Mano Down atende mil famílias em toda a capital mineira e região metropolitana. A entidade surgiu a partir do amor de seu fundador, Leonardo Gontijo, por Eduardo, irmão caçula diagnosticado com síndrome de Down. A história dos dois foi enredo da obra literária “Mano Down – Relatos de um irmão apaixonado” e deu início a uma trajetória para dar visibilidade à causa, corroborando para a estruturação de um espaço focado no atendimento às famílias de pessoas com deficiência intelectual.

Conscientização

De acordo com a superintendente do DiamondMall, Larissa Campos, a exposição é uma oportunidade de colocar em pauta a atenção à pessoa com deficiência, principalmente porque no próximo 21/03, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. “Esta é uma data de conscientização global não só para celebrar a vida das pessoas com a síndrome de Down como para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que as demais.”

Ainda segundo a executiva, esse é o segundo ano consecutivo no qual o shopping realiza uma exposição com a temática e a parceira com o Instituto Mano Down vem de longa data. Em janeiro a instituição recebeu uma doação de R$ 120 mil da Multiplan, fruto da Campanha Arrecadômetro de Natal, realizada durante o período de Natal.





Segundo Leonardo Gontijo, presidente e fundador do Instituto Mano Down, ações como essas, promovidas em parceria com o DiamondMall, são importantes para dar protagonismo e visibilidade às pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais e mostrar o potencial delas para a sociedade. “Queremos mudar o olhar da sociedade, quebrando mitos e estereótipos. A exposição mostra que as pessoas com síndrome de Down e outras deficiências podem e devem ocupar os espaços na sociedade. E o nosso trabalho, como instituição, é promover o desenvolvimento, a autonomia e a inclusão, para que elas estejam preparadas para o mundo. Mas, também, trabalhamos para preparar a sociedade para recebê-las com respeito e valorização do potencial e da diversidade”, enfatiza.





Serviço



‘Ocupando Espaços: Olhar Inclusivo pela Capital Mineira’

Onde: DiamondMall (Avenida Olegário Maciel, 1600 – Piso L3 – Lourdes)

Quando: até 30 de março, todos os dias, das 10h às 22h



Visitação gratuita

Informações sobre o Instituto Mano Down, sua atuação e história estão disponíveis neste link: https://manodown.com.br/