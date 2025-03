Cinco benefícios do pistache

Popular nas redes sociais e cada vez mais presente em diversas receitas, o pistache conquistou o paladar dos brasileiros. No entanto, poucos sabem que esse pequeno fruto seco vai muito além do sabor: ele traz uma série de benefícios cientificamente comprovados para a saúde.

Segundo a nutricionista, pesquisadora e CEO da Nutri Secrets, Aline Quissak, o consumo regular de pistache pode impactar positivamente a saúde cardiovascular, o metabolismo e até mesmo a fertilidade. “O pistache é um aliado poderoso da saúde, especialmente dentro da alimentação terapêutica. Esse pequeno fruto verde, tão querido por muitos, oferece benefícios impressionantes”, destaca a especialista.

Confira cinco vantagens surpreendentes desse superalimento:

Protege a saúde do coração



Rico em gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas, o pistache auxilia na redução do colesterol LDL (“ruim”) e no aumento do colesterol HDL (“bom”). Além disso, estudos apontam que seu consumo pode contribuir para o controle da pressão arterial. Uma pesquisa publicada no American Journal of Clinical Nutrition revelou que a ingestão regular de pistache melhora a função endotelial e reduz significativamente os níveis de colesterol LDL.

Regula os níveis de açúcar no sangue

Um estudo do Diabetes Care demonstrou que o pistache melhora a resposta glicêmica e reduz marcadores inflamatórios em pessoas com síndrome metabólica. “Com baixo índice glicêmico e compostos bioativos, ele auxilia na regulação da glicose sanguínea, tornando-se um grande aliado na prevenção e controle do diabetes tipo 2”, explica Aline.

Favorece a saúde intestinal



Fonte de fibras prebióticas, o pistache promove um microbioma intestinal equilibrado ao nutrir bactérias benéficas. Seus polifenóis também ajudam a reduzir inflamações intestinais. Uma pesquisa do British Journal of Nutrition mostrou que seu consumo regular aumenta a diversidade de bactérias saudáveis no intestino, favorecendo a digestão.

Poderoso antioxidante natural



Carotenoides como luteína e zeaxantina, além de polifenóis e vitamina E, fazem do pistache um potente antioxidante. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres, retardando o envelhecimento celular e protegendo a pele e os olhos.

Melhora a fertilidade masculina



Pouco se fala sobre isso, mas o pistache também contribui para a saúde reprodutiva. Rico em arginina, um aminoácido que melhora o fluxo sanguíneo para os órgãos reprodutivos, e em zinco, mineral essencial para a produção de espermatozoides saudáveis, ele pode ser um aliado da fertilidade masculina.

O pistache vai muito além de um simples lanche. Seus benefícios para a saúde cardiovascular, o controle da glicose, o equilíbrio da microbiota intestinal, a redução do estresse oxidativo e a fertilidade fazem dele um superalimento funcional. “Inseri-lo na dieta de maneira equilibrada pode trazer vantagens a longo prazo e contribuir para o bem-estar geral. Seja em lanches, saladas ou receitas mais elaboradas, ele é uma escolha nutritiva e deliciosa”, diz a nutricionista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia