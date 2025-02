Bala Fini com efeito laxante? Nutricionista explica o motivo

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Relatos nas redes sociais sobre desconfortos gastrointestinais após o consumo das balas de goma zero açúcar da Fini levantaram dúvidas sobre os ingredientes do produto. Em vídeos, jovens relatam dores abdominais e até efeito laxante após comerem as balas, que são uma opção para diabéticos e pessoas que buscam alternativas ao açúcar.

Segundo a Fini, sua linha Fini Zero Açúcares utiliza xaropes de maltitol e sorbitol como substitutos do açúcar (veja o comunicado completo abaixo). Esses compostos pertencem à família dos poliálcoois - carboidratos parcialmente absorvidos pelo intestino - gerando fermentação e provocando sintomas como:

Gases

Desconforto abdominal

Diarreia

“Diferente do açúcar comum, que é totalmente absorvido no intestino delgado, os poliálcoois não passam por essa absorção completa. O que sobra segue para o cólon, onde é fermentado por bactérias intestinais, gerando gases e atraindo água para o intestino, o que pode causar diarreia”, explica a nutricionista Simone Lage Procópio.

Intestinos saudáveis conseguem lidar melhor com esses compostos, mas o consumo excessivo também pode causar desconforto mesmo em pessoas sem problemas gastrointestinais. “Quando o intestino está em equilíbrio, ele absorve parte desses adoçantes no delgado e lida melhor com a fermentação no cólon. Porém, exageros ainda podem causar sintomas”, alerta Simone.

Para pessoas com intestino sensível ou condições como a síndrome do intestino irritável (SII) ou disbiose, o cuidado deve ser redobrado. “Nesses casos, até pequenas quantidades de poliálcoois podem desencadear sintomas mais intensos”, acrescenta a nutricionista.

Qual é o limite de consumo?

Embora a tolerância varie de pessoa para pessoa, estudos apontam que cerca de 10g de sorbitol ou 20g de maltitol já podem causar desconfortos gastrointestinais. Considerando que poucas unidades das balas zero açúcar podem ultrapassar essas quantidades, o risco de efeitos colaterais aumenta.

“O problema se agrava quando há consumo repetido ao longo do dia. Balas e chicletes tendem a concentrar mais poliálcoois do que outros produtos como bebidas ou adoçantes de mesa, onde as doses são menores e mais controladas”, explica Simone.

Todos os adoçantes causam esse efeito?

Não. A sucralose e o aspartame, por exemplo, não pertencem à classe dos poliálcoois e, portanto, não costumam provocar efeito laxante. No entanto, o consumo exagerado também pode causar inchaço ou desconforto gástrico, dependendo da sensibilidade individual.

O eritritol - embora seja um poliálcool - tende a causar menos efeitos colaterais por ser quase totalmente absorvido antes de chegar ao intestino grosso. Já a stevia, de origem natural, também é considerada uma opção mais leve para quem busca evitar desconfortos. “Se você tem sensibilidade ou algum problema digestivo, priorize adoçantes como stevia pura ou eritritol, que apresentam menor potencial de causar desconforto”, orienta Simone.



Como a Simone destaca, mesmo produtos considerados saudáveis podem ter efeitos indesejados se consumidos em excesso. “O fato de ser ‘zero açúcar’ não significa que pode ser consumido sem moderação”, alerta.

Além das balas, os poliálcoois podem estar presentes em outros alimentos como sorvetes, iogurtes, bebidas e panificados. Por isso, é importante ler os rótulos e estar atento aos ingredientes, especialmente se você já percebeu desconfortos após consumir determinados produtos.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Comunicado Fini

“A Fini informa que sua linha Fini Zero Açúcares traz, em sua formulação, xaropes de maltitol e sorbitol, que substituem o açúcar e que são responsáveis por reduzir as calorias e tornar o produto uma opção viável para pessoas com diabetes.

Em decorrência dessa composição, podem ocorrer, em algumas pessoas mais sensíveis e em situações de consumo excessivo, desconforto intestinal e, até mesmo, reação laxativa. Por esse motivo, a marca sinaliza essa mensagem no rótulo dos produtos e orienta seu consumo, preferencialmente, sob orientação de nutricionista ou médico.

A Fini reforça seu compromisso com os consumidores e com a qualidade e segurança dos produtos que oferece ao mercado.”