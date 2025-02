Carnaval: seis formas de incluir brilho na maquiagem

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O carnaval é o momento em que as cores, os brilhos e os exageros se tornam protagonistas, e a maquiagem não fica de fora. O glitter, clássico das festas carnavalescas, segue como uma das principais escolhas para quem deseja adicionar um toque de brilho ao visual. Esse elemento carrega em si a essência da folia e ganha ainda mais destaque com novas formas de aplicá-lo.





Fundadora da Espaço Make, franquia de cosméticos, Kelly Nogueira destaca que a maquiagem, por si só, já é uma fantasia, desempenhando um papel essencial na composição do look. “É uma das únicas épocas do ano em que não há limites para o brilho. Aproveitar esse período para caprichar na maquiagem é essencial, pois ela pode ser tão impactante quanto a roupa escolhida para a ocasião”.





O uso do glitter, no entanto, não precisa ser feito de forma aleatória. Existem formas mais estratégicas de aplicá-lo, que ajudam a compor um visual único para o carnaval. A especialista dá dicas sobre como incorporar o elemento na make:









Glitter nas pálpebras





Nada como começar a maquiagem pelos olhos, onde o glitter brilha com intensidade e transforma o olhar no centro das atenções. O carnaval é o momento ideal para ousar nas cores e texturas, e as pálpebras são um espaço privilegiado para essa criatividade.





Para aplicar o glitter, é importante usar um primer específico ou sombras em gel, que garantem a fixação do brilho. Outra possibilidade é depositar as partículas por cima de uma sombra tradicional, criando camadas de cor e luminosidade. Para um acabamento impecável, o pincel de precisão ou os próprios dedos ajudam a fixar o produto sem espalhá-lo.









Glitter como iluminador





O iluminador com glitter é a escolha certa para quem deseja um brilho delicado, iluminando os pontos certos do rosto. No carnaval, essa técnica eleva a maquiagem a um novo nível, sem exageros.





“O iluminador com glitter é uma excelente opção para dar aquele brilho extra na pele, sem exagerar no glow do rosto inteiro. Ele ilumina de maneira mais sutil, criando um efeito sofisticado”, comenta Kelly.





Para aumentar sua durabilidade, misture o glitter a um iluminador líquido e aplique nas têmporas, alto das maçãs do rosto e arco do cupido. A combinação de partículas finas e produtos cremosos deixa o acabamento natural, com um toque especial de luminosidade que se destaca em qualquer luz.









Delineado com glitter





Se a ideia é modernizar o clássico delineado, adicionar glitter ao traço é uma solução criativa. Para criar o traço, é possível usar um delineador líquido com glitter ou aplicar as partículas diretamente sobre um desenho já feito, utilizando uma cola de maquiagem para fixação. Para maior precisão, um pincel fino garante traços simétricos e bem desenhados.









Sobrancelhas com glitter





Quando se trata de ousar, as sobrancelhas brilhantes são uma tendência que permite explorar ainda mais as possibilidades de brilho na maquiagem de carnaval.





Para alcançar esse efeito, basta aplicar gel fixador ou cola de maquiagem na região e, em seguida, pressionar o glitter suavemente com os dedos ou um pincel pequeno. Para quem prefere algo mais discreto, o glitter pode ser usado apenas em detalhes, como o arco da sobrancelha.









Glitter como batom





Transformar os lábios em um ponto de brilho é uma estratégia certeira para compor uma maquiagem carnavalesca. “Usar o glitter por cima de batons matte ou cremosos dá um efeito vibrante e pode ser combinado com diferentes cores,” explica Kelly.





A aplicação é simples. Basta pressionar o glitter diretamente sobre o batom com os dedos ou um pincel pequeno. Para maior fixação, usar gloss ou cola de glitter antes de aplicar as partículas é essencial.









Brilho com textura: glossy glitter





Para quem busca um efeito moderno e arrojado, o glossy glitter combina a textura molhada do gloss com o brilho vibrante das partículas de glitter. Esse estilo está em alta e se adapta tanto aos lábios quanto às pálpebras.





Para conseguir o efeito, misture o glitter ao gloss antes de aplicar ou deposite as partículas diretamente sobre o produto já aplicado.

