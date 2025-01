Em Ari Encontra a Calma: História de Apoio para os Momentos de Raiva, a escritora e educadora parental Taisa Raphael entrega ensinamentos valiosos para ajudar as crianças – e suas famílias – a transformarem momentos de frustração em oportunidades de aprendizado e serenidade.

Com rimas que tornam a narrativa um longo poema e ilustrações de Gleiciene Costa, o livro infantil acompanha Ari, uma ovelhinha inteligente e divertida, mas que enfrenta um grande desafio: a dificuldade em lidar com a raiva.

Seguindo o exemplo dos adultos da família, que também deixam as emoções negativas rolarem soltas, a protagonista cria tumulto sempre que algo não sai como o esperado.

Porém, em um sonho revelador, Ari visita a Vila da Calmaria, onde cada casinha representa uma chance de conhecer estratégias para combater essa tendência. Para isso, a tartaruga Vida, o caracol Lee, a preguiça Hanu, a coala Daina, o cavalo-marinho Ten e a coruja Tala compartilham dicas como beber um copo d’água gelado, respirar fundo, contar até dez e ouvir música.

A raiva não está proibida.

Faz parte! É legítima!

Mas precisa ser ouvida,

traduzida e entendida!

(Ari Encontra a Calma, p. 22)

Após aprender a importância dessas técnicas simples e acessíveis, Ari leva os ensinamentos para a família, revolucionando o modo como todos lidam com momentos de desacordo, insatisfação e decepção. Assim, a história convida pequenos e adultos a refletirem sobre o modo como reagem no dia a dia e os efeitos que isso tem no relacionamento com os filhos.

Inspirada pela própria experiência como mãe, Taisa Raphael buscou na formação em Educação Parental uma ferramenta para entender como fortalecer os laços dentro de casa. Agora, ela transmite esses ensinamentos com uma abordagem sensível, que visa aprimorar a saúde emocional das crianças.



Repleta de personagens cativantes e estratégias práticas, Ari Encontra a Calma é uma obra que contribui para transformar a maneira como as famílias encaram os desafios emocionais do dia a dia, promove conexões mais saudáveis e cria um ambiente acolhedor para o crescimento e o aprendizado mútuo.

Ficha técnica

Livro: Ari Encontra a Calma: história de apoio para os momentos de raiva

Autora: Taisa Raphael

Páginas: 32

Preço: R$ 42,90





Sobre a autora

Taisa Raphael de Oliveira nasceu no Rio em de 1982. Casada e mãe de dois filhos, Bento e Eva, inspirou-se na própria jornada na maternidade para se especializar em Educação Parental, certificada pelo Instituto Eduque Bem. Os desafios e as alegrias de criar os filhos a guiaram para a prática da Educação Respeitosa, um caminho que vem transformando sua visão e abordagem da parentalidade.