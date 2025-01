Mais um ano se inicia e, de fato, 2024 não foi diferente dos anos anteriores, que mostraram que a aceleração foi uma palavra de ordem. Vida agitada, excessos de atividades, falta de tempo de se cuidar, entre outras situações que estimularam a ansiedade e a agitação da sociedade em geral. Infelizmente, esse ritmo de vida agitado gera esgotamento físico e mental que podem levar à total exaustão. E de que forma podemos fazer um ano diferente, que promova cuidados mais efetivos com a saúde mental?



Primeiramente, é preciso entender as causas do esgotamento físico e mental. As origens são psicossomáticas, ou seja, são situações do cotidiano que desencadeiam efeitos negativos e recorrentes no bem-estar psicológico e emocional das pessoas, tornando-as mais fragilizadas, abatidas e instáveis.

De tão expressivos, esses efeitos vão além do aspecto psicoemocional e passam a acometer também o fisiológico. Assim, eles tendem a causar sintomas que trazem um desgaste crescente no corpo, o que reduz a energia e o engajamento dos indivíduos ao realizar atividades do dia a dia.

As causas do problema podem ser bastante diversas, mas compartilham, entre si, fortes gatilhos estressores. Entre os sintomas estão: privação do sono, alimentação inadequada, ansiedade, estresse em excesso, anemia, sedentarismo, depressão, entre outros.

Há também as pessoas que se sobrecarregam ao assumir diversos compromissos na rotina, dos quais não conseguem dar conta, como trabalhar, estudar, entre várias outras atividades desempenhadas ao mesmo tempo. Ou, ainda, assumir situações nas quais se tornam responsáveis pelos cuidados e problemas de terceiros: as famosas "esponjas emocionais".

Esse ritmo acelerado desencadeia inúmeros sintomas, como: raciocínio lento, desânimo, insônia, irritabilidade, ansiedade, falha na memória, queda sensível da produtividade, apetite desregulado, falta de foco e concentração, humor irritado e agressivo, perda de interesse em programas e atividades que gosta — como praticar esportes, ir à praia, sair para dançar, entre outros.

Além disso, pode-se detectar a baixa da imunidade com a possibilidade do surgimento de problemas de saúde com maior frequência, como alergias, gripes, viroses e infecções gastrointestinais.

Cientes de todos os “estragos” provocados pela aceleração, falta de rotina, deficiência do autocuidado, entre outras questões que favorecem e estimulam o esgotamento e exaustão mental, é preciso iniciar 2025 com novos hábitos que possam promover bem-estar e equilíbrio entre a mente e o corpo.

Desacelerar é o primeiro passo para construir um comportamento ideal para fazer uma conexão saudável com o emocional.

Uma vez que entendemos que o esgotamento emocional é um estado de exaustão mental e física decorrente da sobrecarga prolongada de demandas excessivas, fica fácil compreender que grande parte dos sintomas serve como um sinal de alerta do corpo e da mente de que é necessário priorizar a saúde. Ignorar esses sinais pode levar a problemas mais graves, como a depressão e a ansiedade.

Não espere atingir o limite para reconhecer o que realmente importa para você. Aproveite que o ano só está começando. Permita-se, dentro do possível, ter uma rotina diária para cuidar de si mesmo, antes que as exigências da vida alcancem um ponto insustentável. Você merece ser a sua prioridade, não o resultado do colapso.

