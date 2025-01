"Férias com Memória e Natureza" cria experiências que instigam a curiosidade com a imersão na natureza

O Centro de Educação Ambiental e o Centro de Memória da AngloGold Ashanti, localizados em Nova Lima (MG), vão oferecer, de 15 a 24 deste mês, uma programação gratuita para as famílias aproveitarem as férias de janeiro em contato com a natureza e com a cultura. O objetivo do “Férias com Memória e Natureza” é criar experiências únicas que fortaleçam os laços familiares, além de instigar a curiosidade com a imersão na natureza, despertando o interesse pela fauna, flora e meio ambiente. O projeto visa também incentivar o contato com a cultura, por meio de atividades interativas e de valorização do patrimônio histórico.

“Ao promover essas atividades de cunho ambiental e cultural, estamos unindo diversão e conhecimento para a formação cidadã dos participantes”, explica o superintendente de Patrimônio Cultural e Ambiental da AngloGold Ashanti, Diego Pereira.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas no link www.sympla.com.br/evento/ferias-com-memoria-e-natureza/2785891. Podem participar pessoas de todas as idades.

Programação | 15 a 24 de janeiro

Dia 15/1 (quarta-feira) - 9h às 11h30 - Centro de Educação Ambiental (CEA)

Pintura criativa

Caça ao tesouro

Oficina “Arqueologia por um dia”

Dia 16/1 (quinta-feira) – 14h às 16h - Centro de Educação Ambiental (CEA)

Visita Ecotrilha

Desenhos para colorir

Oficina com massinha de modelar

Dia 17/1 (sexta-feira) - 9h às 11h30 - Centro de Educação Ambiental (CEA)

Oficina confecção de terrário

Caça ao tesouro

Trilha noturna (a partir das 18h)

Pipoca e algodão doce

Dia 18/1 (sábado) – 9h às 12h - Centro de Educação Ambiental (CEA)

Pintura em gesso

Oficina de origame

Visita Ecotrilhas

Dia 19/1 (domingo) - 10h às 13h - Centro de Educação Ambiental (CEA)

Piquenique com os personagens da Disney

Oficina de plantio

Visita Ecotrilhas

Pipoca e algodão doce

Dia 22/1 (quarta-feira) – Centro de Memória

Confecção de máscaras africanas (14h às 15h30)

Visitação ao Centro de Memória (livre)

Dia 23/1 (quinta-feira) - Centro de Memória

Confecção de bonecas Abayomi (10h às 11h30)

Laboratório de criatividade (14h às 15h)

Visitação ao Centro de Memória (livre)

Dia 24/1 (sexta-feira) - Centro de Memória

Atividade “Mensagem Secreta” (10h às 11h30)

Produção de mini estandartes de tecido (14h às 15h)

Visitação ao Centro de Memória (13h30 às 16h)

Pipoca e algodão doce

Centro de Educação Ambiental (CEA) da AngloGold Ashanti

O CEA funciona dentro da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mata Samuel de Paula, fundamental para a preservação dos 147 hectares de Mata Atlântica que formam uma das mais importantes áreas verdes da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com ações focadas em práticas de sustentabilidade como o estímulo ao descarte adequado de lixo, redução do consumo de recursos naturais e na melhoria da qualidade de vida, a AngloGold Ashanti desenvolve programas de sensibilização ambiental no local.

Centro de Memória da AngloGold Ashanti

Inaugurado em 1994, o Centro de Memória AngloGold Ashanti é um espaço de preservação da história da evolução tecnológica de mina subterrânea na extração de ouro, a partir do século XIX. O espaço abriga cerca de 65 mil itens entre objetos, peças, livros, fotos e documentos que recontam a história da mineração de ouro nas regiões das operações da empresa, em especial Minas Gerais, mas também em Goiás, narrando usos e costumes desde 1834, quando a empresa iniciou suas atividades no país. O espaço é aberto ao público e visitas podem ser agendadas pelo telefone (31) 3589-1716 ou whatsapp (31) 97200-7978.

Serviço

Férias com Memória e Natureza



Endereços:

Centro de Educação Ambiental (CEA) da AngloGold Ashanti

Av. Professor Aldo Zanini, S/N, Bairro Chácara dos Cristais - Nova Lima (MG)

(31) 99922-1682/(31) 97199-8901

Centro de Memória da AngloGold Ashanti

Rua Enfermeiro José Caldeira, 7, bairro Boa Vista – Nova Lima (MG)

(31) 97200-7978/(31) 3589-1716

Inscrições gratuitas no link: www.sympla.com.br/evento/ferias-com-memoria-e-natureza/2785891

