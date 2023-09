SIGA NO

Manter a conexão com a natureza ajuda a manter o bem-estar psicológico Freepik

Assuntos relacionados à saúde mental são bastante discutidos nos dias atuais. Isso porque, diante da agitação da vida moderna, o bem-estar psicológico tem se tornado uma questão preocupante. Este cenário têm levantado debates e estudos sobre como preservar a mente. Um ponto importante na manutenção do bem-estar é manter o contato com a natureza. Pesquisas recentes destacam o poder das árvores nas ruas como elementos terapêuticos, que podem desencadear efeitos positivos significativos na saúde mental da população.

A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, descobriu por meio de um estudo que as árvores podem ter um efeito positivo no cérebro humano, especialmente nas regiões associadas à depressão. Isso sugere que passar mais tempo perto de árvores pode servir como um ato antidepressivo.





"A presença de mais árvores nas cidades, frequentemente definidas por edifícios, novas construções e concreto, tem um papel significativo na promoção do bem-estar psicológico da população. Introduzir mais árvores e paisagens cativantes nas ruas não se limita à estética, mas sim a um investimento no tratamento da saúde mental da comunidade e evitar possíveis transtornos psicológicos", afirma Luciene Alves, coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera.

Manter o contato com a natureza ajuda a acalmar a mente e aliviar o estresse. O balanço das folhas das árvores e as paisagens, por exemplo, podem proporcionar uma conexão com a tranquilidade.

Luciene listou outros benefícios da relação entre as pessoas com as árvores:

Melhoria do humor: a presença de árvores e paisagens bonitas está associada à liberação de neurotransmissores relacionados à sensação de felicidade e bem-estar. A exposição regular a ambientes naturais pode ajudar a combater a depressão e a ansiedade

Redução do estresse: pesquisas demonstram que a presença de vegetação nas ruas e ambientes urbanos pode diminuir significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no organismo. Caminhar em uma rua arborizada ou simplesmente apreciar a paisagem verde pode ter efeitos terapêuticos imediatos



Aumento da concentração e criatividade: estudos indicam que ambientes ricos em natureza melhoram a capacidade de concentração e estimulam a criatividade. Isso é particularmente importante para aqueles que enfrentam problemas de saúde mental que afetam a cognição

Fortalecimento do senso de comunidade: ruas arborizadas e agradáveis encorajam as pessoas a saírem de casa e a engajarem com a comunidade local. Essa interação social pode ser valiosa para a recuperação e o suporte emocional dos indivíduos em tratamento psicológico