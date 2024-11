A gagueira é uma alteração na fluência da fala que se caracteriza pela repetição das sílabas, sons, pausas, tensão e movimentos faciais, o que dificulta a comunicação e promove queda na qualidade de vida. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que cerca de 2 milhões de pessoas gaguejam de forma crônica no Brasil. Calcula-se, ainda, que 5% das crianças apresentam gagueira, que manifesta-se frequentemente antes dos seis anos.







E quando os pais se deparam com o filho gaguejando? “Observe se a gagueira persiste por mais de oito semanas. Caso seja menino, busque orientação fonoaudiológica o quanto antes, pois a gagueira tem maior prevalência no sexo masculino. Observe se a criança está repetindo muito sílabas e sons”, explica a fonoaudióloga Greicyane Castro.

Com o diagnóstico definido, o próximo passo é iniciar a terapia fonoaudiológica para que consiga fazer os ajustes necessários na fala, esclarece a profissional. "Vale ressaltar que a gagueira não tem cura, mas tem tratamento. Haverá momentos em que a criança estará mais fluente e outros momentos não tanto assim. No decorrer do tratamento, o fonoaudiólogo poderá verificar a necessidade de algum outro profissional para queixas pontuais”, complementa.Para saber se a criança realmente está gaguejando, a fonoaudióloga informa que, ao começar a falar, a criança passa por um período que chama-se de gagueira da infância, o qual dura no máximo oito semanas. "Geralmente conseguimos observar por volta dos três anos mais ou menos. É preciso observar repetições de sílabas como ‘papapa pato’ e repetição de sons como ‘ssss sapo’”, salienta Greicyane Castro.





De acordo com ela, não é possível evitar essa alteração da fala, que não pode ser curada, mas sim tratada. “A gagueira não tem uma causa específica, é multifatorial e está fortemente ligada ao fator genético e biológico. O tratamento precoce é essencial, pois reduz o impacto causado pela gagueira, diminuindo a intensidade e aumentando as chances de um melhor prognóstico”, analisa a especialista.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia