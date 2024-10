A febre é uma resposta natural do corpo à infecções, inflamações ou doenças - as quais ocasionam o aumento da temperatura corporal. No entanto, seja em adultos ou crianças, quando há sintomas como calafrios, mal-estar e corpo quente, surge a dúvida: 37,5°C é febre?





Para o médico Vital Fernandes Araújo, a febre é definida quando a temperatura corporal ultrapassa os 37,8°C. “A partir dos 38°C, temos um sinal claro de febre, tanto em adultos quanto em crianças”, afirma o especialista.





Segundo Vital, a febre é uma reação do organismo contra infecções e inflamações. “Quando o corpo detecta agentes infecciosos, como bactérias, vírus ou fungos, o sistema imunológico libera substâncias que atuam no hipotálamo, área do cérebro responsável pela regulação da temperatura. Esse aumento de temperatura cria um ambiente desfavorável para a multiplicação dos agentes, facilitando a ação do sistema imunológico”, explica.





Além disso, doenças inflamatórias e neoplasias também podem gerar elevações de temperatura.





Como medir a febre corretamente?





Para uma medição precisa, o médico recomenda usar o termômetro apropriado para cada faixa etária e região do corpo. “Em crianças pequenas, é melhor usar termômetros retais ou de ouvido, enquanto em adultos é mais comum o uso de termômetros orais ou axilares. Seguir as instruções do fabricante do termômetro é essencial para evitar erros”, orienta.





Hoje, os termômetros digitais são os mais indicados, devido à precisão e à facilidade de leitura. Já os termômetros de mercúrio, antes populares, foram descontinuados devido ao risco de contaminação ambiental e à exposição ao mercúrio em caso de quebra. “Termômetros infravermelhos para o ouvido também são opções rápidas e precisas, embora tenham um custo mais elevado”, complementa.





Motivo de preocupação





A febre, especialmente em crianças pequenas e idosos, pode sinalizar condições graves e requerer atenção médica imediata. “Temperaturas acima de 40°C em adultos ou superiores a 38,5°C em crianças menores de três anos são sinais de alerta”, adverte o especialista.





Ele também destaca a necessidade de buscar atendimento médico se a febre persistir por mais de três dias ou se houver sintomas adicionais, como dificuldade para respirar, confusão mental ou dor intensa.





A orientação do especialista reforça que, ao monitorar a febre, o importante é observar a persistência e a intensidade dos sintomas para agir de forma segura e eficaz.





