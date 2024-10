Inspirado na filosofia de Platão, o cardiologista afirma que a saúde é influenciada pelos hábitos nVersos Editora/Divulgação

O ritmo acelerado e os hábitos pouco saudáveis no mundo contemporâneo tornam a luta pelo bem-estar uma tarefa desafiadora. Com isso, “Manual do estilo de vida", do cardiologista Fábio César dos Santos, mostra que é possível adotar práticas de grande impacto, a curto e a longo prazo, para a saúde e a qualidade de vida.





Nesta segunda edição da obra, revisada, o especialista promove uma visão de saúde pautada em dietas equilibradas, aumento no consumo de nutrientes, exercícios físicos, controle de estresse, sono adequado, integração entre corpo e espírito e relações pessoais saudáveis.



Inspirado pela filosofia de Platão, a chamada “medicina do estilo de vida”, o autor utiliza uma abordagem que considera a saúde diretamente influenciada pelos hábitos de uma pessoa, junto de métodos científicos para tratar e prevenir doenças associadas ao modo de viver.



Com 30 capítulos, que funcionam como pílulas diárias, o manual auxilia a população na prevenção de doenças crônicas, tais como: diabetes, problemas cardiovasculares e cardiorrespiratórios, cânceres, entre outras. “Dietas à base de alimentos minimamente processados, vegetais e água para matar nossa sede são itens benéficos para tudo”, escreve o autor.



O cardiologista destaca, ainda, como o ambiente em que estamos inseridos influencia na má ou boa rotina, incluindo fatores como o ar que respiramos, a água que bebemos, questões climáticas e substâncias tóxicas. “Estamos a todo momento do nosso dia a dia em contato com o ambiente externo, e essas interações afetam diretamente a nossa qualidade de vida.”



Contendo uma narrativa acessível e sem termos técnicos, “Manual do estilo de vida" funciona como um chamado à reflexão e à ação, de modo a instigar o leitor a pensar sobre a própria relação com a saúde e estimular a adoção de um estilo de vida mais consciente e preventivo.

capa do livro Manual do Estilo de Vida nVersos Editora/Divulgação



Serviço

• Livro: Manual do Estilo de Vida

• Autores: Fábio Cesar dos Santos e Luiz Cesar Pimentel

• Editora: nVersos

• Número de páginas: 192

• Preço: R$ 69

• Onde encontrar: Amazon; https://www.nversoseditora.com/