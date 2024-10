Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), quase 74 mil mulheres devem ter diagnóstico de câncer de mama este ano no Brasil. Um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres, que alerta para a necessidade da prevenção, mais ainda nas regiões Sul e Sudeste do país, que têm as maiores taxas de incidência e de mortalidade.





Neste mês de conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama, será realizado, nesta segunda-feira (28/10), das 15h30 às 19h, o Rosas de Outubro. Com entrada gratuita, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), haverá palestra da médica mastologista Débora Balabram, com o tema Câncer de mama: é possível prevenir?.





Débora Balabram, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), explica que o câncer de mama é um nódulo ou caroço. “O ideal é fazer o diagnóstico antes de aparecer o nódulo. Surge uma alteração que ainda não é perceptível e a gente consegue identificar a lesão nas fases mais precoces.”





Para diminuir os riscos, a mastologista diz que a atividade física, com 150 minutos de intensidade moderada por semana, é uma das medidas. “Além disto, a amamentação é um fator de proteção. A cada cinco meses que a mulher amamenta diminui o risco de câncer de mama em 2%”, afirma. Ela recomenda também evitar a ingestão de bebida alcoólica com frequência, que aumenta em 10% as chances de se ter o tumor, e ainda a obesidade, depois da menopausa.





A médica diz que a incidência de câncer de mama cresce à medida que a mulher envelhece. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, de acordo com Débora Balabram, realizar mamografia, anualmente, a partir dos 40 anos.





Tudo isto será discutido no Rosas de Outubro, que vai ter também palestra sobre micropigmentação de auréolas, com Fidelaide Elias, e um painel com mulheres que venceram o câncer de mama, liderado pela gestora de cooperativas, Nalva Santos.

No meio do bate-papo sobre conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama, está prevista apresentação de Ediran Silva, com voz e violão. O evento é uma realização da Engecoop-MG, Fencom, Mombak Comunicação Estratégica e Ameag-MG







Serviço



O quê: Rosas de Outubro



Quando: 28 de outubro, das 15h30 às 19 h



Onde: Avenida Álvares Cabral, 1.600, 6º andar



Programação:



15h30 - Credenciamento



15h45 - Abertura



16h - Palestra Câncer de mama: é possível prevenir?, com a médica Débora Balabram



17h - Voz e violão com Ediran Silva



17h15 - Palestra A arte da micropigmentação de auréola, com Fidelaide Elias



18h - Coffee break



18h30 - Painel Rosas de Outubro: mulheres que venceram o câncer, com Nalva Santos



19h - Encerramento



Entrada gratuita. Não precisa fazer inscrição.



Transmissão simultânea em http://meet.google.com/rdh-zaoq-pit

