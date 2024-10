A Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA) informa que as inscrições e envio de documentos do currículo para a seleção de candidatos ao preenchimento de vagas nos programas de residência médica, referentes ao Processo Seletivo Unificado de Residência Médica de Minas Gerais 2025 (PSU-25), serão realizadas somente pela internet no link https://aremg.starlinetecnologia.com.br/smartflex/ entre os próximos dias 5 a 7 de novembro. O prazo para o pagamento da taxa é até o dia 8 de novembro.





Para os programas com entrada direta, a fundação oferece seis vagas para clínica médica (dois anos de duração), três para cirurgia geral e oito para ortopedia (ambos têm duração de três anos). Para os programas com entrada com pré-requisito, são oferecidas as seguintes vagas: quatro para cardiologia, uma para cirurgia bariátrica, uma para cirurgia de mão, uma para mastologia e duas para oncologia clínica.





Processo seletivo





De acordo com o edital, o processo seletivo será realizado em duas etapas - classificatórias e eliminatórias. A primeira etapa é composta por uma prova geral de conhecimentos médicos com valor de 90 pontos, e a segunda etapa composta por análise curricular padronizada com valor de 10 pontos.





A somatória dos pontos determinará a ordem de classificação desde que o candidato tenha obtido a nota mínima na prova e não tenha obtido nota zero no currículo. O edital prevê, ainda, que o curriculum vitae deve ser elaborado conforme modelo padronizado da CEREM MG. Após o envio dos documentos do currículo, nenhuma informação ou documento poderá ser acrescentado ou modificado, em nenhuma hipótese, nem na forma de recurso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia