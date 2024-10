Pacientes com câncer de mama estão vivendo cada vez mais e, com isso, as questões de sobrevivência estão se tornando muito mais relevantes

Neste domingo (2610), acontece em São Paulo o evento WIN (Women Innovation): transformando o cuidado oncológico feminino, promovido pelo Instituto Oncoclínicas. O encontro, destinado a mastologistas, ginecologistas e oncologistas, tem como objetivo discutir as principais questões relacionadas à saúde da mulher, focado em inovações no tratamento de cânceres femininos, como os de mama, ovário, colo do útero e útero.







De acordo com o mastologista da Oncoclínicas, Guilherme Novita, o encontro será idealizado de maneira pontual e direta. "O intuito é apresentar as mais relevantes inovações no tratamento do câncer feminino. O foco recai sobre a disseminação de informações atualizadas e pertinentes, visando capacitar os participantes com um entendimento claro e aplicável sobre as últimas novidades que podem influenciar de maneira significativa a prática clínica e o cuidado das pacientes".

O evento ocorrerá de forma dinâmica, com palestras e plenárias que trarão as principais atualizações, novidades e inovações referentes a ferramentas e terapias disponíveis, promovendo a troca de conhecimento entre especialistas de diferentes áreas da oncologia.







Os temas discutidos incluem avanços no diagnóstico do câncer e o uso da tecnologia nos cuidados oncológicos, destacando a transição do laboratório para a era digital. Também serão abordadas a prevenção e o tratamento em mulheres, com ênfase em uma abordagem personalizada, além da necessidade de garantir acesso equitativo a tratamentos de qualidade para todas as pacientes.







“Buscamos criar um espaço de diálogo focado na saúde da mulher, onde a inovação e a tecnologia desempenham papéis centrais. A proposta é explorar como esses avanços podem transformar práticas médicas, desde o diagnóstico até o tratamento, oferecendo soluções mais eficientes e personalizadas”, destaca a diretora médica técnica da Oncoclínicas&Co, Mariana Laloni.







Segundo a oncologista da Oncoclínicas e responsável pelo Programa OC Mulher, Angélica Nogueira, apesar dos significativos avanços recentes, a alta incidência de câncer feminino e suas consequências na vida da mulher ainda são um grande desafio. “A proposta do evento é provocar discussões que desafiem as estratégias atuais de controle do câncer feminino e trazer propostas inovadoras para nossa instituição”.







Avanços na detecção do câncer em mulheres





A inovação tecnológica está transformando o campo da oncologia feminina. Ferramentas como inteligência artificial e novas técnicas de imagem estão permitindo que os profissionais de saúde identifiquem lesões cancerígenas de forma mais precisa e em estágios iniciais, quando as chances de sucesso no tratamento são consideravelmente maiores. "Com esses recursos, estamos mudando o panorama do diagnóstico, proporcionando às pacientes um tratamento mais oportuno e eficaz", explica Mariana Laloni.







Guilherme Novita destaca ainda que o evento tem como objetivo não apenas fomentar discussões sobre tecnologias que aprimoram o diagnóstico, métodos de prevenção e o cuidado de cânceres em mulheres, mas também ressaltar o impacto de uma abordagem cada vez mais integrada e personalizada.







"Estamos vivendo uma era em que a tecnologia está se tornando nossa maior aliada no combate ao câncer. A combinação de ferramentas avançadas de diagnóstico com uma abordagem personalizada nos permite não apenas detectar o câncer de forma mais precoce, mas também oferecer tratamentos mais eficazes e menos invasivos, direcionados para as necessidades específicas de cada paciente", acrescenta o mastologista.







Um olhar para além do câncer de mama





O Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, é tempo de lançar luz à importância dos cuidados com a saúde feminina. A neoplasia é a mais comum entre as mulheres no Brasil, tanto em incidência quanto em mortalidade. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o país deve registrar 73.610 novos casos da doença neste ano, resultando em aproximadamente 18 mil mortes.

“O encontro aproveita a campanha deste mês para alertar sobre o câncer de mama e destacar a trajetória das doenças oncológicas que afetam as mulheres. A ideia é integrar as ações do OC Mulher, abordando desde a prevenção e tratamento até a qualidade de vida das pacientes que enfrentaram essas condições”, pontua Guilherme Novita.







Além da atenção ao câncer de mama, Angélica Nogueira alerta ainda para a necessidade de expandir o olhar para os tumores que afetam o sistema reprodutor feminino, como o de útero, ovário e endométrio. Segundo o Inca, cerca de 30 mil mulheres recebem esse diagnóstico anualmente, com destaque para o câncer de colo de útero, que representa mais de 16 mil casos e afeta especialmente mulheres mais jovens. Já os tumores ovarianos e de corpo uterino tendem a surgir naquelas acima de 50 anos.







A médica comenta que medidas simples podem ajudar a conter essas estatísticas, entre as quais a realização de exames de rotina com o acompanhamento de ginecologista e a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV).







"O câncer do colo do útero ainda é, infelizmente, considerado um problema mundial de saúde. Nos países em que há uma alta taxa de infecção pelo HPV, a neoplasia possui uma maior repercussão. Apesar de, na grande maioria dos casos, as mulheres terem a infecção resolvida por volta de seus 30 anos, ainda existe a probabilidade do vírus evoluir para o câncer do colo do útero", complementa Angélica Nogueira.







“Promover a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz são pilares essenciais para garantir o cuidado adequado. Além disso, integrar tecnologias avançadas e uma abordagem personalizada reforça o compromisso com a qualidade de vida das pacientes, mostrando que o cuidado vai além da doença, abrangendo o bem-estar integral da mulher”, reforça Mariana Laloni.





Veja a programação:





9h - Abertura



Participantes: Bruno Ferrari (CEO e fundador da Oncoclínicas&Co), Eduardo Maluf, Max Mano, Angélica Nogueira, Mariana Laloni e Guilherme Novita





9h30 - Avanços no diagnóstico do câncer



Participantes: Agnaldo Lopes e Audrey Tsunoda (ginecologia), Daniel Gimenes e Leandro Jonata (mastologia)





10h - Do laboratório à era digital: o papel da tecnologia na linha de cuidado do paciente oncológico (plenária)



Participantes: Leonard Medeiros (coordenador)





11h - Prevenção do câncer na mulher



Participantes/coordenação: Marcela Bonalumi e Giorgia Cintra (ginecologia), André Mattar e Andrea Borges (mastologia)





13h - Tratamento do câncer na mulher



Participantes/coordenação: Larissa Müller Gomes e Pedro Zanuncio (ginecologia), Max Mano, Cristiano Resende, Evandro Mateus e Arthur Accioly Rosa (mastologia)





14h - Acesso e navegação: como trazer o tratamento ideal para todas as pacientes?



Participantes/coordenação: Anna Carolina Riumessias, Carolina Martins Vieira e Flavia Rocha Paes





Serviço:

Win - Women Innovation: transformando o cuidado oncológico feminino

26 de outubro, de 8h30 às 15h

No Jive House

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.485 - Pinheiros - São Paulo - SP

