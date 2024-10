Com o objetivo de incentivar a prática regular de atividades físicas, promover o cuidado com a saúde e fomentar um estilo de vida mais saudável e ativo, estão abertas as inscrições para a 1ª edição da Corrida Una, promovida pelo Centro Universitário Una. Com o tema “O movimento que acelera o seu futuro”, a prova será realizada no dia 15 de dezembro, a partir das 8h, com largada na Praça da Assembleia (Rua Martim de Carvalho, 6, Belo Horizonte - MG). Os participantes podem escolher entre as categorias: caminhada 3 km, corrida 5 km ou 10 km (masculina e feminina). Há, ainda, a modalidade caminhada kids de 3 km para crianças nascidas entre 2011 e 2020.

Para mais informações: www.ticketsports.com.br/e/corrida-una-2024-70089

“Exposição Poderosas”

Dedicado a abrir os olhos de mulheres em tratamento de câncer para uma nova perspectiva, a 5ª edição da “Exposição Poderosas” já está disponível para visitação. Este ano, a iniciativa está sendo realizada em dois pontos: no Minas Shopping e no Teatro da Cidade, até o dia 31 de outubro, com entrada franca. Por meio dos trabalhos voluntários do fotógrafo Alexandre Rust, aliado a maquiadores, designers de sobrancelha, cabeleireiros e produção, seis pacientes do Hospital da Baleia ganharam um dia de beleza. Durante o tratamento, com a queda de cabelo e as dificuldades geradas pela medicação, a maioria passa pelo processo de perda da autoestima e distorção com a própria imagem. No Minas Shopping, a exposição trará as fotos das pacientes da edição de 2024. No Teatro da Cidade, serão expostas fotos das quatro edições anteriores, uma homenagem a todas as quase 300 mulheres que já passaram pelo projeto.

Segundo especialistas, nem tudo o que faz bem para os humanos pode fazer bem para o seu pet Freepik

Comida humana não é segura

Durante décadas, os animais de estimação eram alimentados com restos da comida que os tutores comiam. Com o desenvolvimento do mercado pet e das rações, essa prática mudou, mas uma dúvida ainda permanece: “Meu pet pode comer o mesmo que eu como?”. Segundo especialistas, nem tudo o que faz bem para os humanos pode fazer bem para o seu pet. Cães e gatos têm um sistema digestório diferente do nosso, o que os torna mais sensíveis a certos alimentos. O chocolate, por exemplo, é metabolizado de forma muito mais lenta pelos pets, podendo trazer um ‘acúmulo’ da substância no organismo, causando tremores, convulsões e até insuficiência cardíaca em cães. Outro exemplo é o alho e a cebola, que contêm compostos de enxofre, como a alicina, tóxicos para os animais de estimação. Quando ingeridos em excesso, esses compostos podem causar anemia hemolítica, levando a sintomas como fraqueza, letargia, perda de apetite,

vômitos e diarreia.