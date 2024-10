As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil, e, se antes a pressão arterial 12 por 7 era considerada normal e livre de preocupações, agora o índice passa a ser um alerta à saúde. Recentemente, diretrizes europeias de hipertensão, apresentadas no Congresso Europeu de Cardiologia em Londres, classificaram a pressão arterial, antes considerada "normal", 12 por 7 (120 por 70 mmHg) como elevada. No entanto, a categorização não tem sido consenso entre cardiologistas.





Para entender melhor, antes dessa classificação, os especialistas dividem a pressão arterial em seis categorias:





Ótimo: (abaixo de 120 por 80 mmHg)

Normal: (entre 120 por 80 e 129 por 84 mmHg)

Pré-hipertensão: (entre 130 por 85 e 139 por 89 mmHg)

Hipertensão estágio 1: (entre 140 por 90 e 159 por 99 mmHg)

Estágio 2: (entre 160 por 100 e 179 por 109 mmHg)

Estágio 3: (acima de 180 por 110 mmHg)





Segundo os autores da nova diretriz, a criação de uma categoria chamada "pressão arterial elevada" visa intensificar o tratamento precoce, mantendo a pressão dentro da meta, especialmente em indivíduos com risco aumentado de doenças cardiovasculares. Rhian Touyz, professor da Universidade McGill, no Canadá e um dos autores da diretriz, ressalta que "os riscos associados ao aumento da pressão arterial já começam quando a pressão sistólica [o primeiro número da fórmula] está abaixo de 120 mmHg".





Com isso, as novas diretrizes europeias classificam como:

Pressão arterial não elevada: abaixo de 120 por 70 milímetros de mercúrio (mmHg) - o popular "12 por 7"

Pressão arterial elevada: acima 120 por 70 mmHg e até 139 por 89 mmHg (de 12 por 7 a "quase" 14 por 9)

Hipertensão arterial: maior que 140 por 90 mmHg (acima de 14 por 9)





OPINIÕES CONFLITANTES





No Brasil, mais de 50 milhões de adultos são afetados pela hipertensão arterial, sendo que somente 30% desses sabem do diagnóstico. Luiz Guilherme Passaglia, presidente eleito da Sociedade Mineira de Cardiologia, explica que tanto a diretriz brasileira quanto a europeia, classificam hipertensão os índices maiores que 13 por 8. “O que a diretriz está fazendo de diferente é a chamada pré-hipertensão, antes considerada 13 por 8 e agora baixou para 12 por 7.”





O cardiologista destaca que a confusão se dá pela nomenclatura, mas que o que deve ser evidenciado é a meta do tratamento mais baixa, ou seja, iniciar os cuidados mais breve e regularmente. “A partir do diagnóstico você tem que estar dentro da meta de controle. Hipertensão, assim como diabetes e obesidade não são curáveis. Por isso, um índice 12 por 7 abre um alerta para a saúde."





“Na prática, isso é para os médicos se atentar que o paciente com alto risco de doença cardiovascular têm de ser tratados de uma maneira mais agressiva. Nesse ponto eu concordo com a diretriz, mas o paciente normal, que não tem fator de risco, com esse nível de pressão, não tem sentido nenhum de dar medicação para esse paciente. Esse paciente não terá benefício e indicação na verdade”, diz o cardiologista Evandro Guimarães, que não concorda inteiramente com a nova categorização.





Por exemplo, o especialista comenta sobre o uso de medicamentos pelos pacientes considerados com pressão elevada. “Nem todos terão indicação de medicação. Quem tem indicação para tomar medicação? O paciente que tem alto risco cardiovascular, ou seja, aquele que já teve infarto, acidente vascular cerebral (AVC), diabético, paciente com insuficiência renal, que já fez angioplastia e derrame cerebral.”

Para o cardiologista Luiz Bortolotto, diretor da Unidade de Hipertensão do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, professor do Departamento de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP e membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), o termo pressão arterial elevada para pacientes com medições acima de 120mmHg por 70mmHg, o tradicional 12 por 7, é um pouco exagerado.





“Se pensarmos que o 7 representa a pressão sistólica e ela é responsável por levar o sangue até as coronárias, é estranho pensar que um pouco acima de 7, por exemplo 124 por 72, poderia ser considerada uma pressão elevada. Sigo preferindo as nomenclaturas anteriores que se referiam a pacientes com pré-hipertensão. Além de fazer uma confusão na cabeça dos pacientes, o termo pressão elevada assusta”, comenta.

O especialista acrescenta que o médico, ao avaliar um paciente, tem os números como indicadores. “A questão é que não tratamos os números, tratamos o paciente. Há outras questões que devem ser observadas - se ele tem comorbidades, como diabetes, quadro de insuficiência cardíaca, colesterol alto etc.”, explica. Ele, inclusive, coordena o projeto “Aliança Onda: Menos Pressão, Mais Ação!”, que tem como meta controlar a hipertensão arterial em 70% dos pacientes brasileiros até 2030.

Além disso, Bortolotto diz que não há evidências científicas que atestem que um indivíduo com pressão arterial acima de 12 por 7 (124 por 74) tem risco cardiovascular reduzido se a pressão cair para 11 por 7, por exemplo.

No entanto, o que permanece como consenso entre os médicos é que um paciente com a pressão 140mmHg por 90mmHg é considerado hipertenso, e, portanto, deve receber uma prescrição médica, passando a fazer um tratamento medicamentoso.





Luiz Bortolotto integra a equipe responsável por elaborar as novas diretrizes brasileiras para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes hipertensos. A previsão é que o novo documento seja divulgado em março de 2025.





