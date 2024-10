De forma geral, as especializações têm duração de dois ou três anos, com exceção de neurocirurgia, com cinco anos de formação

Encerram-se nesta segunda-feira (14/10) as inscrições do Processo Seletivo Unificado (PSU) para os Programas de Residência Médica do Hospital Evangélico de Belo Horizonte (HE). Para a edição 2025, com início em 1º de março, serão oferecidas 25 vagas para as especialidades de anestesiologia (1), clínica médica (6), medicina intensiva (1), oftalmologia (4), neurocirurgia (1), cirurgia geral (2), ortopedia e traumatologia (4), cardiologia (2), nefrologia (3) e urologia (1). De forma geral, as especializações têm duração de dois ou três anos, com exceção de neurocirurgia, com cinco anos de formação.







As inscrições devem ser feitas no site www.aremg.org.br, no menu “processo seletivo”. No endereço os candidatos também encontram o manual de instrução para acesso ao sistema, bem como o acompanhamento dos resultados e convocações.







Segundo a gerente de Programas de Residência Médica do HE, Adriana Veriato, corpo clínico qualificado, infraestrutura, possibilidade de avaliar pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e ambulatórios, oferta de atividades práticas e de cirurgias em todas as especialidades são alguns diferenciais da instituição filantrópica para essa etapa da formação médica. “Temos alcançado os melhores níveis de satisfação dos participantes, o que nos auxilia na avaliação de cada programa e de como oferecer as condições adequadas para cada especialização”, frisa.







Em 2023, a formação em oftalmologia alcançou as melhores notas da Prova Nacional para Obtenção de Título de Especialista em Oftalmologia, depois de três anos entre as cinco primeiras colocações no país.