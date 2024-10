Numa caverna situada na vastidão rochosa dos Andes, no Sudoeste da Bolívia, entre escombros e esterco de lhama, em 2008, antropólogos descobriram uma pequena bolsa de couro que pertenceu a um xamã da civilização Tiwanaku – um império pré-colombiano no Sul dos Andes – há mais de mil anos.

Lá dentro, eles encontraram uma coleção de apetrechos antigos para drogas. Isso incluía um cachimbo de rapé, espátulas para esmagar as sementes de plantas psicoativas e vestígios de produtos químicos que vão da cocaína à psilocina, um dos alucinógenos ativos dos cogumelos alucinógenos, e os ingredientes básicos do chá psicoativo ayahuasca.

Os especialistas acreditam que a bolsa do xamã representa uma janela única para a relação entre civilizações antigas e poderosas drogas alucinógenas.

Psicodélicos

As substâncias encontradas na sacola também são de interesse crescente para os pesquisadores médicos de hoje.

Psicodélicos como MDMA, LSD, psilocibina (outro composto encontrado em cogumelos alucinógenos) e cetamina têm ganhado atenção no mundo ocidental como uma forma possível de enfrentar as crescentes crises de saúde mental.

Os seus proponentes vêem alguns compostos psicodélicos como uma nova classe potencial de tratamentos de grande sucesso para perturbações psiquiátricas, como ansiedade, depressão e abuso de substâncias, entre outros.

Pensa-se que os compostos podem ajudar a alterar a perspectiva dos indivíduos com as chamadas "doenças do desespero", incluindo suicídio, overdose de drogas e abuso de álcool, em conjunto com a terapia da fala. No entanto, estes tratamentos também foram criticados como exagerados e potencialmente prejudiciais.

Getty Images Nas ruínas de Tiwanaku (Bolívia), foi encontrada uma bolsa de xamã cheia de substâncias alucinógenas e instrumentos para utilizá-las

À medida que este campo emergente da medicina se desenvolve – e não sem muitas reviravoltas no caminho – descobertas como a bolsa do xamã nos Andes bolivianos lançam luz sobre o papel que os psicadélicos desempenharam nas sociedades antigas. (Leia mais sobre como nossos ancestrais lidaram com o trauma)

No entanto, entre essas culturas, os psicodélicos eram percebidos de maneiras muito diferentes. Yuria Celidwen, acadêmica sênior da Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA), diz que o termo "psicodélico" é em grande parte uma construção ocidental moderna.

Rituais sagrados

As comunidades indígenas em todo o Sul Global incorporaram estas drogas nas suas vidas durante séculos, referindo-se a elas como medicamentos espirituais.

"A crença no Ocidente é que eles são usados para tratar distúrbios de saúde mental", diz Celidwen, ela própria de ascendência indígena Nahua e Maia, e que pretende usar a sua pesquisa para recuperar, revitalizar e transmitir a sabedoria indígena. "Mas o uso indígena não envolve apenas rituais e cerimônias, mas práticas cotidianas. Por exemplo, se algo de valor fosse perdido, a comunidade buscaria o curandeiro."

Documentos históricos apontam, de fato, para a utilização de substâncias psicoativas para fins curativos, mas este foi apenas um pequeno aspecto da sua utilização.

Os medicamentos espirituais desempenharam um papel importante na construção de ligações dentro das comunidades, nos rituais sagrados, nos cuidados paliativos, na exploração da consciência, na facilitação da criatividade e do hedonismo.

Getty Images Durante séculos, o cacto peiote tem sido usado por algumas comunidades nativas americanas para rituais religiosos e tratamento de doenças

Os registros mostram que os antigos gregos e romanos realizavam ritos sazonais envolvendo a ingestão de uma droga psicoativa chamada kykeon, que continha alucinógenos semelhantes ao LSD.

No entanto, Osiris Sinuhé González Romero, pesquisador do Centro para o Estudo das Religiões Mundiais da Universidade de Harvard (EUA), que documenta a história do conhecimento indígena, diz que o uso de psicodélicos remonta provavelmente a muito mais tempo na história da humanidade.

Os arqueólogos acreditam que o cogumelo psicoativo Amanita muscaria foi usado pela primeira vez na América algum tempo depois que os humanos cruzaram pela primeira vez o Estreito de Bering, entre o leste da Rússia e o Alasca, durante a Idade do Gelo, há cerca de 16.500 anos.

O cogumelo ainda é usado hoje pela comunidade indígena Ojibwa na região dos Grandes Lagos, entre o Canadá e os Estados Unidos.

"Sabemos que os cogumelos sagrados com propriedades psicoativas têm uma tradição antiga na Mesoamérica", diz González Romero. "Há evidências disso na análise de pólen, escrita pictográfica, esculturas de cerâmica de estatuetas contendo cogumelos sagrados e até mesmo pedras esculpidas em forma de cogumelo da civilização maia. Pensa-se que o uso dos cactos San Pedro e Peiote [ambos contêm a mescalina psicodélica] remonta a 8.600 AC no Peru e 14.000 AC no México."

Segundo González Romero, um dos primeiros documentos escritos conhecidos que descrevem um ritual envolvendo cogumelos sagrados é o Codex Vindobonensis Mexicanus 1, um livro ilustrado criado pela antiga civilização Mixteca entre 1100 DC e 1521 DC.

Getty Images O frade franciscano Bernardino de Sahagún registrou alguns costumes dos povos nativos americanos, incluindo o uso de substâncias alucinógenas

Segundo os pesquisadores Maarten Jansen e Gabina Aurora Pérez Jiménez, que estudaram Arqueologia Mesoamericana e o Codex Vindobonensis Mexicanus 1, uma das representações apresenta o Deus do Vento carregando nas costas lagartos que seguram cogumelos, enquanto os participantes do ritual carregam cogumelos em suas mãos.

O conhecimento dessas práticas começou a ser divulgado de forma mais ampla através dos escritos de um frade franciscano chamado Bernardino de Sahagún, que passou décadas estudando e documentando as crenças, a cultura e a história dos astecas, após a colonização do México pela Espanha.

Albert Garcia-Romeu, professor de psicodélicos e consciência na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins (EUA), diz que De Sahagún descreveu rituais astecas envolvendo cogumelos contendo psilocibina na década de 1520, seguidos pelo que os profissionais modernos podem chamar de terapia de grupo.

"Ele [De Sahagún] escreveu que usavam estes cogumelos em cerimônias onde as pessoas dançavam, cantavam e choravam, e depois pela manhã falavam das suas visões", diz Garcia-Romeu.

Getty Images A ayahuasca e outras substâncias continuam a ser utilizadas pelos povos indígenas americanos

Mas Celidwen diz que para que a sociedade ocidental compreenda plenamente a razão pela qual as comunidades indígenas há muito valorizam estas cerimônias e mantêm estas substâncias com tal respeito, é necessário compreender os sistemas de crenças muito diferentes para interagir e interpretar o mundo que as rodeia.

Há um interesse crescente na medicina ocidental pelo uso de psicodélicos como forma de mudar a perspectiva com a ajuda da psicoterapia, ajudando as pessoas a processar traumas e alterando os padrões de pensamento introspectivo que podem aparecer em condições como ansiedade e depressão.

No entanto, Celidwen diz que embora o uso de substâncias psicodélicas no Ocidente se concentre no indivíduo, grande parte do uso de substâncias psicoativas em culturas antigas nas Américas e no Sul Global sempre se baseou na interação com os mundos natural e espiritual.

"Na maioria destas culturas tradicionais, não temos aquela sensação de divisão entre o que é humano e o mundo natural", diz Celidwen.

"Acreditamos que estamos sempre interagindo com a consciência viva e responsiva ao nosso redor, e quando usamos medicamentos espirituais, procuramos comunicação e restauração do equilíbrio com esse mundo. Portanto, o contexto nunca é o bem-estar individual ou a saúde mental, mas o bem-estar coletivo do meio ambiente como um todo", diz ela.

Garcia-Romeu concorda, e diz que entre as comunidades indígenas da Colômbia, do Brasil e do México, as substâncias psicoativas são usadas para comunicar com os seus antepassados, aceder a outros domínios do ser e obter informações sobre o mundo que os rodeia.

Ao estudar documentos sobre a medicina asteca, González Romero descobriu que a música, especialmente a percussão, desempenha há muito tempo um papel nas cerimônias psicodélicas, uma vez que reflete a batida do coração e acredita-se que ajuda a chegar a um estado de transe que pode facilitar a expressão criativa.

O especialista explica que embora comumente usemos a palavra "xamã" para descrever o praticante que lidera essas cerimônias, este é um conceito colonial. Em vez disso, o termo usado por algumas comunidades indígenas pode ser traduzido diretamente como "aquele que canta".

"Alguns alcalóides presentes em psicodélicos de uso clássico, como os cogumelos psilocibinos ou o LSA da planta Rivea corymbosa, têm propriedades psicodislépticas, o que significa que causam alucinações auditivas ou modificações nas percepções auditivas", diz González Romero.

"Isso significa que mesmo que você não seja treinado, você é capaz de criar ou ouvir música que nunca foi tocada para ninguém no mundo antes. Talvez por causa disso, na visão de mundo asteca, os cogumelos eram vistos como estando relacionados com Xochipilli, o deus da canção, da música, da alegria, do prazer e da fertilidade", diz ele.

Essas percepções também se estendem à forma como as culturas indígenas viam os psicodélicos para a cura.

González Romero afirma que o ritual também poderia envolver jejum e restrição sexual para fins de purificação, dependendo do que o praticante considerasse adequado para o paciente.

Alguns rituais de cura não envolvem música, mas acontecem em completo silêncio durante a noite, com animais domésticos como galos e cães presos para evitar perturbações.

Getty Images Indígenas usavam drogas como remédios, mas também para rituais religiosos

Embora os psicodélicos pudessem ser usados ??para tratar qualquer coisa, desde a dor até a febre, a ênfase não estava tanto na cura de um indivíduo, mas na restauração do equilíbrio da comunidade em geral.

"O povo Wixarika falou sobre o cacto peiote sendo usado para trazer a sua comunidade de volta da anemia após uma grande onda de malária que esgotou a sua população e sua saúde há mais de 500 anos", diz Ahau Samuel, do povo Chicimeca de Guanajuato, México, que dirige o projeto de fitoterapia Raiz dos Deuses.

González Romero diz que isso ocorre porque alguns surtos de doenças foram percebidos como estando relacionados a transgressões dentro da comunidade, com os deuses punindo as pessoas espalhando doenças.

"Os rituais psicodélicos eram uma forma de recuperar a alma", diz. "A etiologia dos medicamentos indígenas é muito diferente. Algumas doenças eram vistas como decorrentes da perda de equilíbrio entre o ser humano e a natureza, por exemplo, a falta de respeito por parte dos caçadores que matam mais animais do que necessitam e exploram excessivamente a terra", afirma.

Dada a longa história das substâncias psicodélicas na cultura indígena, muitas comunidades têm sentimentos contraditórios sobre o recente boom na pesquisa ocidental sobre substâncias psicodélicas, gerando uma indústria cuja estimativa é que valerá 7 bilhões de dólares até 2027.

No ano passado, Celidwen e um grupo de outros pesquisadores de origem indígena escreveram um artigo onde levantaram preocupações sobre apropriação cultural, a exclusão de vozes e lideranças indígenas do campo psicodélico ocidental, e a falta de reconhecimento de que muitas destas substâncias são consideradas de valor sagrado.

Os autores do estudo salientaram que, embora esta indústria em crescimento se baseie em medicamentos e práticas que foram extraídos e apropriados da cultura indígena, pouca da riqueza gerada por esta indústria multibilionária beneficia estas comunidades.

Retiros

Os relatórios sugerem que, embora um lugar num retiro psicodélico organizado pelo Ocidente possa custar vários milhares de dólares, os praticantes indígenas ganham entre 2 dólares e 150 dólares por realizarem serviços semelhantes.

Outros, incluindo pesquisadores não indígenas, questionaram se os medicamentos psicodélicos podem atingir os seus objetivos declarados de combater as condições de saúde mental, sem de alguma forma reconhecer o elemento espiritual e místico da experiência psicodélica.

Jules Evans, pesquisador de psicodélicos da Universidade Queen Mary de Londres (Reino Unido), que dirige a organização sem fins lucrativos Challenging Psychedelic Experiences, explica que uma das razões pelas quais experiências adversas podem ocorrer é porque elas são estranhas à nossa cultura secular.

"Alguns povos indígenas americanos usam plantas psicodélicas há séculos", diz Evans. "Eles têm mapas, guias, uma profunda familiaridade com estados alterados de consciência. As pessoas seculares, em geral, não têm. Como resultado, as pessoas podem ficar perplexas com a experiência e confusas sobre como integrá-la numa visão de mundo materialista. Essa confusão existencial pode durar meses ou anos, e a pessoa que sai do outro lado pode ser muito diferente da pessoa anterior", afirma.

Celidwen diz que uma das principais limitações da abordagem ocidental é que ela se concentra em substâncias psicodélicas como se fossem pílulas que podem ser patenteadas.

Ela diz que se podemos aprender alguma coisa com os muitos milhares de anos de utilização entre culturas antigas, é que o verdadeiro poder dos psicodélicos reside na sua capacidade de encorajar laços entre pessoas e comunidades, como parte de uma experiência coletiva.

"Não é a molécula em si, é a constelação maior de relacionamentos criados que traz a cura", diz Celidwen. "No Ocidente, muitas vezes observamos um pico de bem-estar logo após a exposição inicial ao medicamento, mas não é sustentado porque não existe um contexto coletivo para a experiência alucinógena. E por causa disso, você corre o risco de criar outro vício, porque as pessoas continuam voltando para ter a mesma sensação de magia ou admiração", diz ela.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.