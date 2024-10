O tema "Bruxismo: causas e tratamentos" fará parte da grade de palestras da Conferência Multidisciplinar sobre Saúde do Sono da Sleep Well Expo 2024. A palestra será ministrada pela dentista do Sono Vera Fogaça, no dia 11 de outubro de 2024, às 14h30, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. A entrada será gratuita e o credenciamento já pode ser feito.

O bruxismo do sono é caracterizado pelo apertar ou ranger dos dentes e/ou contração da musculatura mastigatória, com a projeção da mandíbula para a frente ou para os lados, o que pode ocorrer com ou sem contato dentário.

Estudos epidemiológicos apontam que a prevalência mais alta na infância, ocorrendo em cerca de 14% e podendo atingir até 40% das crianças, alcançando cerca de 8% dos adultos e 3% das pessoas acima de 65 anos de idade, segundo o Instituto do Sono.

Conheça os principais sintomas do bruxismo do sono:

Dentes achatados, fraturados, lascados ou soltos

Esmalte dental trincado, desgastado, expondo camadas mais profundas do dente, que pode sofrer lesões irreversíveis

Aumento da sensibilidade dentária

Dor na face

Dor na mandíbula

Dor de ouvido



As causas do bruxismo podem ser inúmeras: como:

Estresse e ansiedade Fatores genéticos Apneia obstrutiva do sono Insônia

As formas de tratamento também são múltiplas e devem ser avaliadas pelo especialista do Sono de acordo com a individualidade do paciente. Esse tratamento pode ser comportamental, como a adoção de hábitos mais saudáveis de vida e com a higiene do sono; uso dos aparelhos oclusais, como as placas estabilizadoras e os aparelhos intraorais de avanço mandibular; ou em alguns casos o tratamento farmacológico se fará necessário, mas sempre com acompanhamento do especialista em Medicina do Sono.

