Tallulah Willis tem se aproximado do pai em meio à luta dele contra a doença

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tallulah Willis, 30, falou sobre o quadro atual de saúde de seu pai, Bruce Willis, 69. Segundo a jovem, apesar de algumas eventuais dificuldades, o astro de ação encontra-se estável. "Ele está estável, o que nesta situação é bom. É difícil. Há dias dolorosos - mas há tanto amor. Isso realmente me mostrou que não devo tomar nenhum momento como garantido", informou ela nesta quarta-feira (18), durante participação no programa de TV Today.

Tallulah deu a entender que tem se aproximado mais do pai em meio à luta dele contra a doença. "Realmente acredito que estamos nos tornando melhores amigos. Sinto que ele está muito orgulhoso de mim." Bruce Willis foi diagnosticado no ano passado com demência frontotemporal. A enfermidade é degenerativa e, conforme avança, pode causar ao paciente dificuldades na comunicação e na memorização.

Conheça a doença

A demência frontotemporal se manifesta principalmente como alterações na personalidade e na conduta social, ou como um distúrbio primário da linguagem. Cerca de 50% das pessoas afetadas apresentam parkinsonismo, e um subconjunto menor pode apresentar doença do neurônio motor.

O diagnóstico clínico é baseado principalmente no exame físico e na neuroimagem cerebral, sendo a confirmação diagnóstica realizada por meio do exame patológico ou da identificação da mutação do gene.



O tratamento é de suporte, combinando medicações com intervenções comportamentais e não farmacológicas, orientação do cuidador, serviços comunitários e intervenções de assistência social.

As demências frontotemporais são a segunda doença neurodegenerativa primária mais frequente que acomete o cérebro em adultos com menos de 65 anos, normalmente aparecendo na meia-idade, com idade média de início entre 45 e 65 anos e pico de prevalência na sétima década.

