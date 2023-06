Filha de Bruce Willis fala sobre demência frontotemporal do ator

677

O ator recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal (FTD). (foto: Angela Weiss/AFP)



Tallulah Willis, a filha mais nova de Bruce Willis e Demi Moore, compartilhou sua experiência sobre a rotina do famoso ator de Hollywood depois de ser diagnosticado com demência frontotemporal (FTD) no início de 2022, durante uma entrevista à revista Vogue. Aos 29 anos, a designer de moda admitiu que aceitar a condição do pai tem sido um grande desafio. “Me vejo alternando entre o presente e o passado quando me refiro a Bruce: ele é, ele era, ele é, ele era. Isso acontece porque ainda tenho esperanças para o meu pai, das quais não consigo me desapegar. Ele era gentil, charmoso, elegante, doce e um pouco louco - e eu abraço tudo isso. Ainda consegue se lembrar de quem eu sou e se anima quando entro no ambiente”, afirmou.





Tallulah relembra os primeiros sintomas da doença, que inicialmente foi divulgada como afasia. O protagonista da série 'Duro de Matar', no entanto, recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal (FTD), um grupo de transtornos cerebrais que causam mudanças de personalidade, comportamento e dificuldades na compreensão e produção da fala. “Eu percebia que algo estava errado há muito tempo. Começou com uma indiferença sutil, que a família atribuiu à perda auditiva ocasionada pelo trabalho em Hollywood. Mais tarde, essa falta de resposta cresceu e, às vezes, eu levava para o lado pessoal. Ele teve dois filhos com minha madrasta, Emma Heming, e pensei que ele havia perdido o interesse por mim”, contou.





E acrescentou: “Embora soubesse que isso não era verdade, minha mente adolescente se torturava com uma lógica falha: ‘não sou bonita o suficiente para minha mãe, não sou interessante o suficiente para meu pai’. Sempre que visita o pai nos últimos meses, a designer de moda faz questão de registrar os momentos com ele por meio de fotos e gravações de voz. “Me sinto como uma arqueóloga, buscando tesouros em coisas às quais nunca dei muita importância. Acredito que estou tentando documentar, construir um registro para o dia em que ele não estiver mais aqui para me lembrar dele e de nós”, relatou.





“Sei que os desafios estão se aproximando, que este é o início do luto, mas toda essa ideia de amar a si mesmo antes de amar outra pessoa é real”, completou. Bruce Willis tem três filhas com Demi Moore - Rumer, Scout e Tallulah - e duas com sua atual esposa, Emma Heming - Mabel e Evelyn.