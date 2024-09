O Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito, neste domingo (22/9), é um lembrete para ter atenção aos principais hábitos de higiene bucal. No Brasil, cerca de 70 milhões de pessoas convivem com o desconforto do mau hálito, condição que vem afetando uma quantidade significativa da população.

A halitose, mais conhecida como mau hálito, pode ter múltiplas origens, desde problemas dentários até questões do sistema digestivo. De acordo com a Associação Brasileira de Halitose (Abha), é mais prevalente do que se imagina e pode ser tratada com medidas diárias.





A cirurgiã-dentista da Odonto Guará, Priscila Oliveira, reforça a importância da prática adequada que cada um deve ter na higiene bucal para prevenir e combater a halitose. "A principal causa de mau hálito é o acúmulo de bactérias na boca, especialmente na língua e entre os dentes. Gengivite e periodontite podem contribuir significativamente para o problema, sendo necessário uma consulta regular ao dentista para avaliar e identificar a existência”, explica.





Principais soluções no combate ao mau hálito





- Escovação adequada: escove os dentes e a língua pelo menos duas vezes ao dia com um creme dental que contenha flúor





- Uso do fio dental: remove as partículas de alimentos e placa bacteriana que a escova não alcança





- Hidratação: a boca seca é uma das principais causas de mau hálito, pois a saliva ajuda a neutralizar os ácidos e a remover as partículas de alimentos. Beba bastante água ao longo do dia





- Alimentação balanceada: alimentos como cebola e alho podem causar mau hálito temporário devido aos compostos sulfurados que liberam. Inclua na dieta frutas e legumes





- Evite fumar: o tabaco contribui para o mau hálito e pode também agravar problemas de gengiva





- Consultas regulares ao dentista: é crucial para a detecção precoce de problemas que podem causar halitose





A maioria dos casos de halitose pode ser tratada com uma higiene eficiente, regulada e indicada pelo dentista, e há situações em que o problema pode ser um sinal de uma condição de saúde mais grave. "Se o mau hálito persistir apesar de cuidados adequados, pode ser necessário investigar problemas de saúde que estão ligados ao sistema do corpo como um todo, e isso inclui as doenças digestivas ou respiratórias", alerta a cirurgiã-dentista.





Priscila Oliveira deixa um alerta. “O mau hálito pode ser um problema desconfortável, mas, com os cuidados certos, é possível prevenir e tratar de maneira eficaz indo ao médico. Não deixe de cuidar da saúde bucal e busque ajuda profissional quando necessário”.