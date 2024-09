Leonardo Abrahão, psicólogo, palestrante e escritor mineiro, conhecido por ter criado a campanha Janeiro Branco: mês de conscientização da saúde mental, lança sua mais recente obra, intitulada O que fazer quando uma pessoa começa a falar em suicídio?. O lançamento ocorre durante a Bienal do Livro em São Paulo, que acontece entre esta sexta-feira (6/9) e 15 de setembro. O evento torna-se ainda mais relevante, uma vez que setembro é o mês dedicado à conscientização da saúde mental, reforçando a importância do debate sobre a prevenção do suicídio.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além de apresentar a obra, Leonardo Abrahão celebra durante a bienal o lançamento dos livros de 23 psicólogas mentorados por ele. Com uma carreira dedicada à conscientização da saúde mental, Abrahão contribui para a orientação e o desenvolvimento desses novos autores, que trazem à luz suas próprias obras abordando temas variados dentro do universo da psicologia e do bem-estar mental.





Entre os anos de 2010 e 2019, o Brasil registrou 112.230 mortes por suicídio, com um aumento de 43% no número de vítimas anuais – de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019, segundo dados do Ministério da Saúde. Diante desse cenário, o livro de Abrahão oferece suporte e orientação sobre como lidar com situações delicadas e urgentes relacionadas ao suicídio.





Estruturado no formato de perguntas e respostas, o livro aborda 40 questões essenciais sobre prevenção ao suicídio, proporcionando uma leitura clara e acessível, adequada para todos os níveis de conhecimento. Algumas das perguntas exploradas incluem: O que pode estar passando pela cabeça de quem pensa em suicídio? Como iniciar e conduzir uma conversa sobre pensamentos suicidas? e Quais são os estágios pelos quais uma pessoa pode passar em seus pensamentos de morte?.





A obra convida o leitor a criar um ambiente seguro e acolhedor, onde o diálogo sobre suicídio possa ocorrer sem julgamentos. Leonardo Abrahão busca educar e capacitar pessoas para que estejam preparadas a lidar com uma questão tão delicada, com respostas didáticas e pedagógicas que incentivam a empatia e a ação consciente.





Ficha técnica:

O que fazer quando uma pessoa começa a falar em suicídio?

Autor: Leonardo Abrahão

Editora: UICLAP

Preço de capa: R$ 79,00