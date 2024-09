Com uma abordagem criativa sobre prevenção e cuidado à saúde, a biofarmacêutica Takeda lança a edição 2024 da exposição "Sem Sombra de Dengue”, em Belo Horizonte. O objetivo é despertar a atenção das pessoas para a responsabilidade de cada uma no combate à doença por meio da arte. Além disso, a mostra oferece recursos de acessibilidade, garantindo que todos os visitantes se sintam acolhidos. A exposição está disponível no BH Shopping e vai até o dia 11 de setembro.



“Ao longo dos últimos anos intensificamos nossos esforços para ampliar a conscientização sobre a doença e formas de prevenir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti - transmissor da dengue. Um exemplo é o portal 'Conheça Dengue', que reúne informações e dados sobre a dengue no Brasil”, afirma o presidente da Takeda Brasil, José Manuel Caamaño.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O executivo lembra também que o combate à dengue conta hoje com recursos. “O Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar a vacina contra a dengue em um sistema público de saúde, nesse sentido, estamos orgulhosos em poder contribuir com a prevenção da dengue por meio da vacinação”, complementa José Manuel. O imunizante já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.





Iniciativa



A exposição “Sem Sombra de Dengue” foi idealizada para promover um movimento na sociedade de conscientização da importância de prevenir a doença, que pode ser grave e, em alguns casos, até fatal. A ação é uma forma de alertar a população para os riscos da dengue e as medidas preventivas que devem ser tomadas. "O Brasil vive há anos sob a sombra desta doença e é imprescindível educar a população sobre seu impacto. Neste ano, já foram notificados mais de 6,5 milhões de casos de dengue, segundo o Ministério da Saúde”, complementa Vivian Lee, diretora médica da Takeda Brasil.





Neste contexto, a exposição é composta por três obras de arte criadas a partir de elementos relacionados ao tema, trazendo como pontos centrais a prevenção contra a dengue e os cuidados com a água, uma aliada para esta ameaça.





Para complementar a experiência, os visitantes poderão assistir aos vídeos sobre prevenção à dengue, da campanha “Sem Sombra de Dengue”, entre outros. Para garantir a inclusão das pessoas com deficiência auditiva, os vídeos são legendados e com janela da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além disso, as obras de arte têm descrição em Braile e são acessíveis para cadeirantes.

Serviço

Exposição“Sem Sombra de Dengue”

Quando: até 11 de setembro

Onde: BH Shopping - BR-356, 3049 - Belvedere, Belo Horizonte - MG

Valor: gratuito

Horário de funcionamento:

Segunda-feira a Sábado: das 10h às 22h

Domingos e Feriados: das 14h às 20h