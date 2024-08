'As preliminares são particularmente essenciais para as mulheres', destaca especialista

De acordo com um compilado de estudos, de cinco a 10% das mulheres nunca tiveram orgasmo, sendo que 59% admitiram já ter fingido. Os dados também mostraram que 18,4% das mulheres atingem o orgasmo durante o sexo apenas com a penetração vaginal, enquanto 81,6% não alcançam o clímax se não houver estímulos e preliminares. Além disso, 95% dos homens geralmente, ou sempre, têm orgasmo durante a atividade sexual, em comparação com apenas 65% das mulheres.





“Se levarmos em conta que na masturbação a mulher demora, em média, oito minutos para chegar ao orgasmo, enquanto no sexo a dois o tempo sobe para cerca de 14 minutos, fica fácil entender a importância de preparar corpo e mente para a relação sexual”, diz Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexualidade Feminina pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) e membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH).

Entretanto, a terapeuta lembra que preliminares não são apenas sobre prazer. “Trata-se também de criar um senso de conexão e intimidade entre os parceiros, o que é fundamental para uma relação saudável e longeva”, diz a especialista também em Educação para a Sexualidade.

Claudia comenta cinco tabus, acerca das preliminares, que tanto penalizam o prazer sexual feminino, confira:

1. O homem se importa com o orgasmo da mulher

Verdade. De acordo com a sexóloga, os homens são frequentemente estereotipados como amantes narcisistas e egocêntricos, concentrados principalmente em seu próprio prazer e pouco interessados na experiência de suas parceiras.





“Em contraste, quando pesquisados, os homens dizem que uma das coisas que mais os excitam é justamente perceber o prazer que eles estão proporcionando às suas parceiras”. Um estudo publicado na 'Archives of Sexual Behavior', por exemplo, constatou que os homens relataram sentimentos de confiança, realização e segurança ao imaginar suas parceiras alcançando o orgasmo durante a relação sexual com eles, ao invés de atingi-lo com a ajuda de um vibrador.

2. As preliminares começam no ato sexual

Mito. Claudia Petry explica que promover a excitação é um exercício de criatividade que pode ser feito a qualquer hora. Ao longo do dia, o casal pode praticar o ‘sexting’, trocando mensagens de texto e fotos insinuantes.

“Quando estiverem juntos, esbanje sensualidade. Aposte em contatos visuais provocantes, beijos quentes e inesperados, looks sexyes, carícias pelo corpo (por cima ou por baixo da roupa) e qualquer outra coisa que desperte o desejo em ambos”, aconselha a terapeuta.

3. Mulheres homossexuais também precisam de preliminares

Verdade. Assim como em todas as formas de sexo, as preliminares são igualmente importantes para as homossexuais. “Claro que o prazer sexual é mais compreendido e flui melhor entre duas mulheres, mas, ainda assim, são duas pessoas diferentes, que podem ter gostos e interesses específicos”.

Como exemplo, Claudia cita a ‘tribbing’, uma prática sexual comum entre mulheres homossexuais. “Ela consiste na fricção da região genital nas coxas ou nos quadris da parceira. Entretanto, diferente do que se pensa, não é toda mulher que sente prazer com a técnica. Daí a importância de investir nas preliminares e, para além do clitóris, descobrir os pontos-chave da companheira”.

4. Preliminares precisam acontecer em todas as relações sexuais

Mito. Cada mulher possui sua própria resposta sexual, influenciada por fatores hormonais, externos e emocionais. “Nem sempre a mulher está disposta a grandes performances. Muitas vezes, as ‘rapidinhas’ são mais práticas e dão conta do recado”, pontua.





Leia também: Por que sexo planejado pode ser tão ou mais prazeroso que o 'impulsivo'





No entanto, a especialista alerta para que isso não se torne uma constante. “O risco é grande de o casal se acomodar e não perceber que as relações sexuais estão caindo na rotina. E essa é uma das armadilhas mais silenciosas que resultam no afastamento do casal”.

5. As preliminares não significam a mesma coisa para todo mundo





Verdade. O que vale para uma pessoa pode não ter o mesmo efeito para outra. Essa é uma oportunidade de falar sobre preferências, desejos e necessidades que podem ou não ser atendidos. Aqui, a flexibilidade se torna um diferencial para que os dois encontrem um meio-termo que funcione mutuamente.

“Experimentem diferentes formas de estimulação e descubram o que traz mais prazer para ambos. Ademais, mantenham a comunicação, já que o sexo é uma experiência complexa e cíclica, e os interesses sexuais podem mudar com o tempo”.

É importante lembrar que orgasmo é uma consequência dos estímulos sensoriais, sejam físicos, verbais ou visuais. "Se você pular essa etapa, a chance de atingir o orgasmo diminui consideravelmente, além de perder a oportunidade de explorar zonas erógenas no seu corpo e de seu parceiro, e de cultivar esses momentos de intimidade que são cruciais para um relacionamento duradouro”, afirma Claudia.