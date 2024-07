A hepatite é uma inflamação no fígado causada pelo hepatovírus, existindo cinco tipos distintos designados de A a E. Em 2023, aproximadamente 29 mil casos foram registrados no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Arthur Zanolla Machado, médico da "Rede Meu Doutor Novamed" em Belo Horizonte, enfatiza que todos os tipos de hepatite são tratáveis, mas é crucial adotar medidas preventivas para evitar a doença.

A Hepatite C é a mais prevalente tanto no Brasil quanto globalmente, devido à sua alta taxa de transmissão e à ausência de uma vacina eficaz. Em 2023, representou 56,72% dos casos no país, afetando cerca de 16 mil brasileiros. A transmissão ocorre principalmente por meio do contato com sangue e secreções sexuais. Para prevenir as Hepatites B, C e D, é fundamental praticar sexo seguro e cuidar de objetos cortantes que possam estar contaminados, como agulhas e instrumentos de tatuagem.

“O grupo B, C e D é o que agrupa as chamadas hepatites crônicas, que raramente provocam sintomas e, por isso, permanecem não diagnosticadas por anos. Quando se manifestam, apresentam sintomas associados ao mal funcionamento do fígado: sangramentos, edemas e acúmulo de líquido no abdômen (também chamado de ascite)”, explica o médico.

Arthur Machado ressalta, ainda, que os tratamentos para Hepatites B, C e D envolvem antivirais orais, com boa taxa de cura completa, especialmente quando iniciados precocemente para evitar danos hepáticos permanentes.

Por outro lado, as Hepatites A e E são agudas e geralmente não requerem tratamento específico, pois a maioria dos casos se resolve espontaneamente. Inicialmente manifestam-se com sintomas como náuseas, vômitos e dor abdominal, seguidos pela icterícia, que causa a coloração amarelada na pele devido ao acúmulo de bilirrubina. Essas hepatites estão associadas a condições de saneamento inadequado e consumo de água não filtrada, sendo um problema frequente de saúde pública.

A vacinação é a principal forma de prevenção para as Hepatites A e B, disponível pelo SUS e na rede privada como parte do calendário nacional de imunização. O diagnóstico correto dessas hepatites é feito apenas por meio de testes laboratoriais quando há suspeita clínica, não sendo recomendados exames de rotina.