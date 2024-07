crédito: Secretaria de Saúde do Distrito Federal

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou em abril a primeira vacina para gestantes contra a VSR --que ainda espera ter um preço definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A circulação do VSR (vírus sincicial respiratório) segue com alta incidência e mortalidade entre as crianças, segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (4). O informe chama atenção também para o rinovírus.





A partir de análise feita com base dos dados do Sivep-Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe), o estudo mostrou que os vírus VSR e rinovírus mantêm crescimento em Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Já os maiores números de hospitalizações foram registrados em Amapá, Ceará e Roraima.

Dada a alta de casos virais devido às quedas de temperaturas, que favorece o aumento de infecções respiratórias, o mesmo documento da Fiocruz alertou ainda para um maior número de casos de Covid em estados como Ceará e Piauí, além do vírus como principal causador de internações de idosos por SRAG (síndrome respiratória aguda grave).





Nas últimas quatro semanas, segundo o boletim, as maiores prevalências de casos positivos virais foram de 43,8% para VSR, 21,5% para influenza A, 6,9% para Covid-19 e 0,8% para influenza B. Já em relação aos óbitos registrados no mesmo período, infleunza A, VSR, Covid e influenza B tiveram maior preponderância, respectivamente.

O vírus sincicial tem uma maior prevalência em crianças menores de dois anos de idade e é responsável por 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias nos pequenos, segundo especialistas





Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo são os estados que mais apresentam aumento de SRAG em longo prazo.





Neste ano, 43.334 casos foram positivados para algum tipo de SRAG e 3.057 óbitos foram registrados pela síndrome em todo o Brasil --desses, 57,% foram em decorrência de Covid-19 e 27,2% por influenza A.