Monja Coen retorna às livrarias com a nova obra ‘Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes”, publicada pela Editora Planeta. Aos 77 anos e vivenciando a própria experiência de envelhecer, ela reflete sobre questões sensíveis que permeiam o processo de envelhecimento. De maneira vulnerável, a Monja Coen compartilha as histórias da própria vida e os questionamentos que surgem quando a morte parece cada vez mais próxima.



Pacientemente e com muita lucidez, alternando histórias pessoais, textos sagrados e considerações advindas da prática do zen-budismo, a autora convida o leitor a olhar para si e entender de que maneira podemos encontrar mais leveza à medida que ficamos mais velhos



Na obra, ela explica que o envelhecimento não é um processo fixo, uma vez que ele acompanha o passar do tempo que compõe cada pessoa, permitindo que elas evoluam e se transformem. “No espelho acompanho as rugas se formando, os cabelos clareando, a vista enfraquecendo, os músculos afrouxando. Ainda que faça exercícios, tente fazer regimes, raspar os cabelos e os pelos que insistem em crescer no queixo, é diferente hoje. Na minha juventude não era assim”, escreve em um trecho do livro.



Consciente de que a experiência de envelhecer não é igual para todas as pessoas, “Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes” está longe de oferecer uma fórmula ou espécie de cartilha a seguir. A partir da própria vivência, Monja Coen questiona maneiras de encontrar leveza à medida que a velhice se aproxima, como lidar com as mudanças no corpo e na saúde e, acima de tudo, procura encontrar uma forma de encarar a morte, propondo o entendimento de que o envelhecer é o resultado de todo o passado no presente e está acontecendo a todo instante.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

capa do livro Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes Arquivo pessoal

•Livro: Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes

•Autora: Monja Coen

•Editora: Planeta

•Número de páginas: 224

•Preço: R$ 56,90 (físico)

•Onde encontrar: Site da editora