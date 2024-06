O evento oferece uma plataforma única para a troca de conhecimentos e a formulação de estratégias que possam melhorar a vida das pessoas que convivem com doenças raras

A Casa Hunter realiza, na próxima segunda-feira (24), o "9º Cenário das Doenças Raras", evento voltado para o debate e a construção de políticas públicas sobre doenças raras no Brasil. A iniciativa conta com o apoio da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras (Febrararas) e da Casa dos Raros (CDR), com o objetivo de mobilizar e engajar um número crescente de participantes na causa dos raros, incluindo pacientes, familiares, associações, acadêmicos, indústria farmacêutica, profissionais da saúde e órgãos reguladores.

A 9ª edição do evento traz uma programação com temas relevantes e participantes expoentes em suas frentes de atuação. Além de oferecer uma plataforma única para a troca de conhecimentos e a formulação de estratégias que possam melhorar a vida das pessoas que convivem com doenças raras, promovendo discussões vitais e colaborativas para avançar nas políticas públicas e nos tratamentos de doenças raras.

O evento acontece em duas modalidades: presencial e online, sendo que ambas são gratuitas, bastando apenas fazer a inscrição. E, para quem não puder assistir no horário marcado, das 08:30 às 18:00, a transmissão ficará disponível para rever até o dia 30 de novembro deste ano.

Temas como: "Políticas Públicas para Doenças Raras", "Participação de Parlamentares" e "Desafios para Acessos" (diagnóstico, tratamento, manejo, etc.) fazem parte do evento, que disponibiliza certificado de participação para todos os congressistas que realizarem sua inscrição. De acordo com a Casa Hunter, os certificados serão disponibilizados para emissão aqui na plataforma em até 10 dias após o evento.

Serviço

9º Cenário das Doenças Raras

Quando: 24 de junho de 2024

Onde: WTC Events Center, Av. das Nações Unidas, 12.551 – Brooklin Novo – São Paulo (Teatro – Elevador Azul, Piso C)

Horário: das 08:30 às 18:00

Evento Híbrido: Transmitido com tradução simultânea para o inglês, espanhol e libras

Mais informações: https://eventos.congresse.me/cenariodasdoencasraras2024