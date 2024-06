Uma jovem de 25 anos tem emocionado a internet ao compartilhar sua história de vida no TikTok. Anja Christoffersen nasceu com uma condição genética raríssima: duas vaginas e sem o ânus. Desde o nascimento, Anja passou por 25 cirurgias e enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo incontinência urinária.





Em depoimento na rede social, Anja revelou que, com um ano de idade, começou a passar por lavagens retais diárias para induzir contrações intestinais e alcançar continência social. “Caso contrário, meu intestino era como uma torneira aberta. Mesmo com essas lavagens, eu ainda sofria acidentes no dia a dia”, contou ela.





A condição de Anja ocorre quando, durante o desenvolvimento fetal, o canal único que liga os tratos genital, digestivo e urinário não se separa corretamente. Normalmente, mulheres devem ter três canais distintos: urinário, vaginal e retal. Aos sete meses, Anja passou pela primeira cirurgia, que envolveu um corte até a coluna para dividir o canal principal em três. Outras 24 cirurgias se seguiram, incluindo a reconstrução da pélvis e a reparação do esôfago subdesenvolvido.





“Quando eu era mais jovem, entrava e saía do hospital com infecções no peito e urinárias, constipação crônica, porque não tinha contrações intestinais naturais, além de exames médicos, tratamentos e cirurgias”, relatou Anja.





Atualmente, Anja trabalha como modelo, desfilando em passarelas ao redor do mundo. El também fundou uma marca própria , que oferece produtos de higiene pessoal para pessoas com deficiência (PcD). “Cresci acreditando que poderia fazer tudo o que quisesse, apesar da minha condição congênita”, afirmou ela.