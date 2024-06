O café é uma das bebidas mais populares do mundo e no Brasil se tornou parte da cultura nacional - é a segunda bebida mais consumida no país. Mas, apesar de ser muito apreciada, para as mulheres que sofrem com endometriose, condição ginecológica em que o tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora do útero, a bebida pode causar dores e inflamação.





Segundo o médico ginecologista especialista em endometriose, adenomiose e miomas, Thiers Soares, os sintomas da endometriose podem variar de leves a graves e incluem dor pélvica, dor durante as relações sexuais, períodos menstruais intensos e até mesmo infertilidade.





“A cafeína presente no café, e entre outras bebidas, pode aumentar a dor e a inflamação, agravando os sintomas da doença. Além disso, a cafeína pode interferir nos níveis hormonais, afetando o equilíbrio hormonal no corpo, o que é determinante para o manejo da endometriose”, explica Thiers.





Para evitar crises de endometriose, é recomendado que mulheres que sofrem com a doença reduzam ou limitem o consumo de cafeína, mas também procurem um especialista para que uma dieta saudável e equilibrada auxilie na redução da inflamação, alivie a dor e regule os níveis hormonais. Desta forma, os sintomas são reduzidos, aumentando a qualidade de vida da paciente.





“Cada mulher é única e pode responder de maneira diferente ao consumo de café e a outros alimentos. Por isso, a importância de procurar um especialista para discutir o caso. Vale lembrar que somente a alimentação não é o suficiente para promover mudanças na saúde da mulher. É necessário buscar um tratamento adequado para cada caso individual”, recomenda o especialista.