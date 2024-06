A cada ano surgem tratamentos para a obesidade e doenças relacionadas a ela. Os chamados medicamentos anti-obesidade surgiram como uma alternativa a outros tratamentos na busca de melhores resultados na perda de peso e menos efeitos colaterais. E, além de ajudar os pacientes em uma diminuição de peso mais eficaz, esses medicamentos estão revelando benefícios significativos para uma variedade de condições de saúde, oferecendo uma nova esperança para milhões de pessoas em todo o mundo.







Segundo estudos recentes, os medicamentos anti-obesidade não apenas promovem a perda de peso sustentada, mas também demonstram melhorias em condições coexistentes, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia. “Esses benefícios adicionais são de grande importância, já que muitos pacientes com obesidade também sofrem dessas condições, chamadas comorbidades, aumentando seu risco de complicações graves de saúde”, explica a médica nutróloga Andrea Pereira, cofundadora da ONG Obesidade Brasil.



De acordo com um artigo publicado no The Economist, até o momento apenas três medicamentos foram aprovados para o tratamento de obesidade nos Estados Unidos, são eles: liraglutida, semaglutida e tirzepatida. Eles têm demonstrado não apenas a maior eficácia na perda de peso, mas também melhorias significativas das comorbidades. No Brasil, apenas a semaglutida e a liraglutida foram liberados no tratamento da obesidade.



Um ensaio clínico citado no artigo, que envolveu mais de 17.500 participantes, apontou que a semaglutida, por exemplo, reduziu em 20% o risco de problemas cardíacos graves, como ataques cardíacos, derrames ou morte por doença cardíaca. Outro ensaio comprovou que esse mesmo medicamento reduziu o risco de eventos relacionados a doenças renais em 24% em pacientes com diabetes tipo 2.

Leia também: Preocupação com a obesidade vai muito além da estética





"Estamos testemunhando uma mudança de paradigma no tratamento da obesidade e suas comorbidades", diz Andrea. "Esses medicamentos oferecem uma abordagem completa em diversos aspectos da saúde, tratando não apenas o excesso de peso, mas também suas ramificações em outras condições crônicas, além de serem importantes na manutenção do peso perdido."



Com a prevalência global da obesidade em ascensão, a necessidade de opções de tratamento eficazes e abrangentes se torna cada vez mais urgente. Os medicamentos anti-obesidade mais eficazes representam um passo significativo em direção a um tratamento mais completo da saúde, cuidando não apenas do peso, mas também das condições subjacentes que podem comprometer a qualidade de vida e a longevidade dos pacientes. No entanto, a acessibilidade da população a esses medicamentos ainda é uma questão que precisa de atenção.