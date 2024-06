O mês de junho chega carregado de eventos astrológicos que indicam um período de intensa introspecção, mudanças e expansões significativas em diversas áreas da vida. Esses alinhamentos celestiais podem influenciar nossas emoções, ações e decisões, preparando o terreno para novos começos e finalizações importantes.



Para o astrólogo Gabu Camacho, entender como os trânsitos astrológicos se desenrolam durante o mês pode ser uma boa forma de criar um planejamento mais significativo. "A astrologia é uma arte que serve como bússola. Nada está escrito em pedra, por isso, entender como estarão as energias do mês pode nos ajudar a compreender quais são os melhores dias para determinadas atividades", disse o especialista que conta com mais de 400 mil curtidas nas redes sociais.





E de fato, o mês das quermesses traz novas oportunidades para quem busca ser uma pessoa melhor a cada dia. "Os meses para a astrologia sempre são propícios para as mudanças, todos eles. O grande segredo é saber quando fechar um ciclo, de que forma encerrar e quando iniciar um novo. O que muda não é a ação, mas quando tomar cada atitude", alerta Gabu.



Dança dos planetas



Logo no início do mês, em 2 de junho, Júpiter forma um trígono harmonioso com Plutão, trazendo chances de crescimento e transformação em larga escala. No dia 3 de junho, Mercúrio em sextil com Netuno seguido de sua entrada em Gêmeos traz uma energia de clareza mental e comunicação intuitiva. "É uma ótima fase para desenvolver ideias criativas e se comunicar de maneira mais empática e eficaz, principalmente se for para concretizar mudanças profundas com impacto positivo a longo prazo", explica o astrólogo.



A energia comunicativa de Mercúrio é ainda mais enfatizada no dia 4 de junho, com trígono a Plutão e conjunção a Júpiter, e no dia 6, com a Lua Nova em Gêmeos. Entretanto, a quadratura de Vênus com Saturno em 8 de junho pode trazer desafios nos relacionamentos e nas finanças. "Pode ser um momento interessante para novos aprendizados, principalmente se eles possibilitarem uma reavaliação de compromissos e ajuste de expectativas", adverte Gabu.



No dia 9 de junho, Marte entra em Touro, proporcionando uma abordagem mais prática e persistente às ações, enquanto a quadratura do Sol com Saturno pode criar alguns obstáculos. "A energia de Marte em Touro é ótima para projetos que requerem determinação, mas é importante ser paciente e superar as limitações impostas por Saturno", observa o astrólogo.



A sequência de quadraturas continua com Marte-Plutão em 11 de junho e Mercúrio-Saturno em 12 de junho, indicando possíveis conflitos e a necessidade de ajustes. No dia 17 de junho, uma série de aspectos envolvendo Vênus, Mercúrio e Netuno marca um período de emoções intensas e possíveis mal-entendidos. Vênus e Mercúrio entram em Câncer, reforçando a necessidade de comunicação sensível e cuidadosa. "É uma fase para nutrir relacionamentos e se conectar com os sentimentos mais profundos", explica o especialista.



No dia 20 de junho, o Sol entra em Câncer, marcando o início de um período de maior sensibilidade emocional e cuidado doméstico. A Lua Cheia em Capricórnio em 21 de junho destaca a importância de equilibrar responsabilidades profissionais e pessoais. O mês termina com Saturno entrando em movimento retrógrado em 29 de junho, convidando a uma reflexão sobre estruturas e responsabilidades.







Sobre Gabu Camacho



Gabu Camacho tem 27 anos, é jornalista, astrólogo e escritor. Escorpiano com ascendente em Capricórnio, se interessa pelo mundo esotérico desde muito cedo por influência dos avós. Natural de São José dos Campos, hoje mora em Taubaté e gosta de estudar sobre a vida, o universo e tudo mais, enquanto cria conteúdo na internet e se dedica ao "astroglow up" de mais de 3.000 jornadas em todo o mundo.