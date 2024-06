Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão emocional com as outras pessoas está alta agora e isto vem muito da sua generosidade e afetividade que estão aumentadas pelo seu regente, Netuno, no seu signo. Busque estar por inteiro nas relações e trocas. O momento lhe pede consciência das pessoas à sua volta e sua sensibilidade e capacidade de cura podem ser requisitadas para auxílio.





Matéria e vibração

A Lua em Virgem nos traz conexão e segurança no contato com o mundo material, saúde e utilidade. A oposição a Netuno em Peixes, todavia, nos desafia a expandir para além das barreiras materiais, nos lembrando que nossa vibração e emoções também influenciam na vida objetiva fortemente. Relações que podem polarizar entre razão e emoção, mas com altruísmo e generosidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique