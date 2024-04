Apesar de muitos acharem que a textura da bucha pode ser uma aliada para remover as células mortas, na realidade o atrito com o material acaba também por retirar a barreira de proteção da pele

O brasileiro é um dos povos que mais toma banho no mundo. De acordo com pesquisa da Euromonitor Internacional, o Brasil é o segundo país que mais consome sabonetes em barra, tendo utilizado mais de 390 mil toneladas em 2022, perdendo apenas para a Índia. Quem atua nesse mercado sabe que, mais que tomar banho, o consumidor brasileiro gosta de fazer do momento uma verdadeira experiência, aproveitando para cuidar da pele e relaxar. O hábito, já é natural na rotina, mas muitos consumidores ainda têm dúvidas básicas sobre o momento do banho. A dermatologista Vanessa Perusso responde as principais dúvidas e esclarece mitos ou verdades sobre o tema. Confira:

1. Muitos banhos por dia fazem mal para a pele?



Mito. A dermatologista explica que o banho em si não traz malefícios, especialmente se a pessoa estiver buscando refrescar-se em um dia de muito calor. “O que pode fazer mal é esfregar a pele em excesso ou mesmo exagerar no uso de produtos para higienização, o que pode retirar a barreira natural de proteção que todos têm na pele, provocando ressecamento,” explica.

2. Banho quente faz mal?



Verdade. A água em temperatura muito alta também retira a barreira de proteção natural da pele, trazendo um aspecto ressecado. Então, o ideal é sempre optar pela água fria ou morna. Segundo a dermatologista, mesmo em dias mais frios, é preciso tomar cuidado para não exagerar na temperatura. “Uma boa dica é aproveitar o banho para iniciar o ritual de hidratação da pele, por exemplo usando sabonetes que também hidratam por conter ativos como manteiga de Karité. “

3. Lavar a pele com bucha é mais apropriado?



Mito. Apesar de muitos acharem que a textura da bucha pode ser uma aliada para remover as células mortas, na realidade o atrito com o material acaba também por retirar a barreira de proteção da pele. "Para quem gosta da sensação de esfoliação, o ideal é apostar em sabonetes que tenham esse adicional em sua composição".

4. Os produtos usados no banho devem ser pensados para o meu tipo de pele?



Verdade. Para os cabelos, os shampoos e condicionadores devem ser específicos para cada tipo de fio. Quando falamos de corpo é importante escolher sabonetes com algum diferencial na composição. A especialista reforça que o mercado de cosméticos vem cada vez mais valorizando os produtos feitos para o banho e por conta disso, fragrâncias marcantes e ativos especiais, como óleos essenciais, já fazem parte da composição dos sabonetes.

5. Tomar banho a noite ajuda a dormir melhor?

Verdade. O banho antes de dormir ajuda a relaxar os músculos do corpo. Cada vez mais, as pessoas ressignificam esse momento para uma hora de autocuidado. A dermatologista apoia a estratégia e estimula a criar um ambiente de relaxamento, não só físico, como também mental. “Desligar a luz, colocar uma música e acender uma vela, são formas de ampliar a sensação de bem-estar”, compartilha.

6. Preciso mesmo tomar banho todo dia?

Verdade. O banho diário é um hábito essencial para higienizar a pele, cabelos e até mesmo as unhas, para evitar o acúmulo de oleosidade do dia a dia derivada da poluição e das células morta. A falta de banho pode acabar proliferando micoses ou até infecções bacterianas, por isso é uma prática essencial para a higiene.