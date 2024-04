A soroterapia é um tratamento de suplementação endovenosa que envolve a administração de combinações de aminoácidos, vitaminas, sais minerais e outros nutrientes, dependendo da queixa do paciente e objetivo do tratamento. No entanto, antes de procurar esse tipo de procedimento, é fundamental conhecer as diferentes indicações para cada tratamento e seguir as orientações médicas para que o tratamento ideal, seguro e eficaz.

O “soro da beleza”, nome pelo qual o procedimento ficou popularmente conhecido dentro e fora do país, atraiu famosos como Jojo Toddynho e Hailey Bieber, mas ao mesmo tempo vem sendo alvo do CRM (Conselho Regional de Medicina), já que existem estabelecimentos que o oferecem como “cura” para diversos problemas de saúde, sem uma indicação e supervisão do profissional de saúde de forma adequada.



“O objetivo da soroterapia é suplementar vitaminas, sais minerais, antioxidantes e aminoácidos diretamente na veia e serve para uma absorção melhor, mais rápida e mais duradoura destes micronutrientes em comparação à absorção via oral" comenta Ticiana Garrido, médica responsável pelas clínicas Estúdio Mais.

Pensando nisso, Ticiana listou mitos e verdades envolvendo a soroterapia. Confira:



Soroterapia faz o corpo absorver nutrientes mais rápido - VERDADE

Segundo a especialista, a grande vantagem de fazer essa suplementação diretamente na veia é a rapidez com que o corpo vai absorver esses nutrientes. “Quando feito de forma oral, a absorção pode ser comprometida por diversos fatores diferentes, entre eles, gastrite, ph do estômago, características farmacológicas dos nutrientes, refluxo, dentre outros fatores”, explica a médica.



Ticiana comenta ainda que a deficiência de determinados nutrientes afetam a saúde e podem atrapalhar até mesmo o crescimento de cabelo, atenção e memória, função cognitiva, qualidade dos sono e a manutenção de pele e unhas saudáveis.

Com a soroterapia, posso abandonar outros tratamentos médicos - MITO

Se faz algum tratamento para alguma condição de saúde específica, acompanhado por um médico, você não deve abandonar esse tratamento. “A soroterapia pode contribuir, somar, mas ela não substitui outros tratamentos prescritos por seu médico”, comenta a especialista.



O soro da beleza cura algumas doenças - MITO



É importante deixar claro que não estamos falando da ‘cura’ de nenhuma doença, e sim de componentes que podem ajudar nesses tratamentos, ou seja, é um complemento.



“Alguns componentes que podem estar presentes no soro, ajudam em diversos fatores, mas não podemos falar em cura”, reforça a médica.



A soroterapia pode entregar melhor qualidade de vida - VERDADE



São muitos os benefícios da soroterapia, quando feita com profissionais qualificados e indicação correta o procedimento traz muitos benefícios: “Detox” do organismo, fortalecimento do cabelo e das unhas, emagrecimento, quadros de dores crônicas e até mesmo ajuda como tratamento complementar dos sintomas da ansiedade, da depressão, menopausa, TPM e libido.



“Uma combinação de micronutrientes pode ajudar cada paciente conforme sua queixa ou necessidade. Por isso, trata-se de um protocolo individualizado”, comenta Ticiana.

Existem riscos para a soroterapia - VERDADE

Recentemente, o deputado estadual Carlos Alexandre (PL-SE) foi internado com intoxicação grave depois de fazer uma sessão de soroterapia. “Sim, existem alguns riscos envolvendo a terapia, entre eles, intoxicação, reação alérgica e alguns efeitos colaterais”, explica.



É por isso, que segundo Ticiana, é imprescindível fazer a soroterapia com um profissional qualificado, em uma clínica médica que atenda a todas as normas dos órgãos fiscalizadores e que realize a terapia conforme a necessidade e o estado clínico de cada paciente.