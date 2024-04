Tratamento que reforça a imunidade, auxilia na perda de gordura e promove aumento de massa muscular. Se fosse apenas isso, já seria ótimo. Mas o cuidado de reposição de vitaminas aplicado via endovenosa promete ainda mais bem-estar, fortalecimento da pele, cabelos e unhas, melhora do humor e da imunidade, ajudando a combater o envelhecimento e aumentando a energia. Com tantos benefícios, a soroterapia ficou conhecida como o soro da beleza.

No entanto, os relatos de intoxicação são preocupantes. Recentemente, o deputado estadual Carlos Alexandre (PL-SE) teve uma grave intoxicação dos órgãos internos e acabou sendo internado depois de ser submetido ao método.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) divulgou o seguinte texto:

"O Cremesp emite alerta aos médicos e à população sobre a soroterapia, procedimento também conhecido como “soro da beleza”, que não possui comprovação científica para fins estéticos e pode apresentar riscos para a saúde dos pacientes, devido à infusão endovenosa com substâncias como vitaminas, minerais, antioxidantes e/ou aminoácidos.



Entre as complicações, estão infiltrações, infecção local, trombose, arritmias, náuseas, intoxicação e anafilaxia. O procedimento pode ser indicado, por exemplo, para pacientes internados em hospitais, que precisam da rápida absorção de vitaminas por distúrbios intestinais ou por impedimento de recebimento das substâncias via oral.



O Cremesp reforça que não existem “tratamentos milagrosos” e que é papel dos médicos conscientizar a população em relação aos eventuais riscos de cada procedimento."

Edmar Spindola, da Clínica Pineapple Medicina Integrada, explica como funciona: "A soroterapia tem diversas indicações que vão desde desintoxicar o organismo, prevenir doenças, até ajudar quem passa pelo processo de emagrecimento, já que pode haver carências de vitaminas, justamente pela redução e alteração na rotina de alimentação. Em síntese, as fórmulas ajudam a aumentar a imunidade e contém vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo".

Na verdade, o médico destaca que o organismo já produz ou tem algumas dessas substâncias, mas ocorre que, às vezes, o corpo não consegue repor de maneira adequada. De acordo com estudos, a aplicação via intravenosa chega a ser até 80% mais eficiente do que a ingestão via oral.





Agora, é importante entender mais sobre a composição da soroterapia e quais substâncias são usadas no tratamento.

Aminoácidos (HMB, leucina e lisina, L-carnitina): reforça a imunidade, auxilia na perda de gordura e promove aumento de massa muscular.

reforça a imunidade, auxilia na perda de gordura e promove aumento de massa muscular. Antioxidantes (vitamina C, resveratrol e aminoácido glutationa): evita danos às células e traz mais energia e bem-estar.

evita danos às células e traz mais energia e bem-estar. Minerais (zinco, magnésio e selênio): ajuda a fortalecer pele, cabelos, unhas e melhora o humor e a imunidade.

ajuda a fortalecer pele, cabelos, unhas e melhora o humor e a imunidade. Vitaminas do complexo B (B1, B2, B12 e PQQ): ajuda a combater os radicais livres e aumentar a energia.

ajuda a combater os radicais livres e aumentar a energia.

Embora a soroterapia ofereça inúmeros benefícios ao paciente, o médico lembra que "estamos falando de um tratamento e suas regras e indicações devem ser respeitadas. Para submeter-se ao procedimento é preciso ter acima de 18 anos e rigorosamente ter passado por uma avaliação prévia com um médico, podendo ser prescrito por nutrólogos, dermatologistas, clínicos gerais ou endocrinologistas". É indicado ao menos cinco sessões, uma vez por semana para obter resultados mais satisfatórios.