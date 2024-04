Nas últimas semanas, os usuários de TikTok, X e Instagram tem repercutido e comentado sobre as rinoplastias com resultado de “nariz do Grinch”. Essa preocupação entre internautas e especialistas em cirurgia plástica ocorre devido a um fenômeno peculiar: rinoplastias mal sucedidas que resultam em uma semelhança notável com o personagem Grinch, o vilão do Natal, conhecido por seu nariz proeminente e pontiagudo.



Pacientes que buscaram a rinoplastia com o objetivo de melhorar a aparência de seus narizes têm relatado insatisfação ao perceberem que o resultado final os deixou com uma aparência que se assemelha à do Grinch. Esses resultados preocupantes levantam questões sobre os padrões estéticos contemporâneos e os procedimentos cirúrgicos envolvidos.



"Estou chocada com a quantidade de rinoplastias que estão deixando as pessoas com um nariz parecido com o do Grinch. É assustador pensar que um procedimento estético pode resultar em algo tão distante do desejado. Estava considerando fazer uma rinoplastia, mas agora estou com medo. Não quero correr o risco de ficar com um nariz que não combina com meu rosto ou que me faça parecer uma versão da vida real do personagem animado”, afirmou Anna Carolina C. M, usuária do X (Antigo Twitter).



Edson Freitas otorrinolaringologista e possui Fellowship em Cirurgia Plástica Facial pela USP, alerta para a intervenção delicada e altamente personalizada, que deve levar em consideração as características únicas de cada rosto. “No entanto, o crescente número de casos em que os pacientes ficam com uma aparência semelhante ao personagem, sugere uma possível falta de comunicação entre cirurgião e paciente, expectativas irreais sobre os resultados do procedimento, bem como erros inadmissíveis durante a cirurgia”, afirma Edson.



Segundo Edson, é fundamental que os pacientes expressem claramente suas expectativas e desejos ao médico durante as consultas pré-operatórias. "Além disso, os cirurgiões devem ser transparentes sobre as limitações da cirurgia e garantir que as expectativas dos pacientes sejam realistas”, esclarece.

Além das questões estéticas, rinoplastias mal sucedidas podem também causar problemas funcionais, como dificuldades respiratórias e obstruções nasais. “Justamente por isso é indicado que os pacientes façam uma pesquisa minuciosa ao escolher um cirurgião e optem por profissionais experientes, qualificados e que se dediquem a rinoplastia”, acrescenta o profissional.



Este fenômeno, embora preocupante, também destaca a importância de uma abordagem ética e responsável na prática da cirurgia plástica. Edson enfatiza que a prioridade deve ser sempre a segurança e a satisfação do paciente, garantindo que qualquer procedimento realizado preserve a harmonia facial e proporcione resultados naturais e esteticamente agradáveis.