Muitas mulheres já são acostumadas a aplicar toxina botulínica como uma forma de prevenir demarcações grandes em linhas de expressão. Mas, à medida que mais homens começam a apostar no procedimento, muitos deles ficam indecisos se realmente vale a pena investir no tratamento, afinal eles costumam reclamar que o famoso botox dura pouco. “Homens que pegam muito pesado na academia e fazem caretas na hora de levantar os pesos forçam a musculatura facial que está bloqueada pelo uso da toxina. Essa força realizada diariamente vai diminuindo os efeitos da toxina botulínica. Por isso, a duração é realmente menor. Mas, mesmo que a toxina botulínica bloqueie a musculatura por um período inferior a três meses, ela continua valendo a pena, pois esse benefício impede de demarcar as rugas mais profundamente”, explica a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Ana Maria Pellegrini. “A partir do momento que essas rugas já estão instaladas, o tratamento torna-se muito mais difícil. Podemos, sim, amenizar, mas uma fratura dérmica já foi estabelecida”, acrescenta a médica.

A toxina botulínica é geralmente aplicada de maneira preventiva nas rugas do olhar bravo (entre as sobrancelhas), rugas do olhar de espanto (testa) e pés de galinha (ao redor dos olhos). “Aplicando preventivamente, tratamos os músculos faciais que o paciente usa com mais frequência, a fim de evitar a formação de rugas. A substância promove um bloqueio neuromuscular, impedindo que as sinapses nervosas cheguem ao músculo e se concentrem no local. A remoção dos movimentos musculares da face resulta em uma redução das linhas de expressão e impede que uma ruga dinâmica se torne uma ruga estática. É sempre bom lembrar que esse é um tratamento que não tem indicação por idade, mas sim necessidade. Mesmo no caso de homens que fazem muita força na academia, o benefício é de ficar pelo menos alguns meses sem forçar a musculatura que ajuda a demarcar as rugas”, diz a dermatologista.

Como não há idade ideal para fazer a toxina botulínica, pois algumas pessoas são menos ou mais expressivas, Ana Maria Pellegrini ressalta que conversar com o médico sobre as expectativas do tratamento é importante. “Em alguns casos, já indico a toxina botulínica a partir dos 25 anos, principalmente em pacientes muito expressivos. Assim como a indicação, a regularidade também depende de cada caso, variando de quatro a seis meses. Além de praticantes de musculação, no caso de indivíduos muito expressivos, que costumam se expor ao sol com frequência, tabagistas, pode ser feito a cada quatro meses. Para indivíduos sem tais hábitos, com menos expressividade facial ou linhas marcadas, a cada seis meses”, acrescenta Ana.

A toxina botulínica é um procedimento seguro e não há nenhum risco para a saúde, desde que realizada por profissional capacitado, em condições de higiene adequada, respeitando a dose e diluição para cada indicação. “Para fugir de aspectos congelados e artificiais da aparência, é necessário que o injetor seja um médico e tenha amplo treinamento e experiência na execução dessas injeções. Ficar longe de ‘festas de botox’ também é importante. Mesmo sendo um procedimento não cirúrgico, a toxina botulínica precisa ser realizada por profissional capacitado e em ambiente estéril”, recomenda Ana Maria Pellegrini.