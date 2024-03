Caso note alguma alteração auditiva incomum durante o festival, como pressão no ouvido, zumbido ou sensação de ouvido tapado, é extremamente recomendável se afastar do som alto e dar uma pausa para proteger a audição

O festival Lollapalooza começa nesta sexta-feira, dia 22, até domingo, 24 de março, é fundamental buscar meios de curtir a programação com suas bandas favoritas sem causar danos ao sistema auditivo. Não é incomum que as pessoas sintam um incômodo auditivo ou um zumbido depois de uma festa ou show com volume muito alto. Isso acontece, pois dentro do nosso ouvido existem células ciliadas que vibram em resposta às ondas sonoras externas.

"É a interpretação dessas informações que chegam até a nossa cóclea que criam a nossa experiência auditiva, seja ao conversar com alguém, seja ao ouvir um ruído ou apreciar uma música. No entanto, sons em volume muito alto, dada a intensidade do estímulo sonoro, podem agredir essas células e provocar lesões de níveis variados”, explica a otoneurologista Nathália Prudencio, otorrinolaringologista especialista em tontura e zumbido.

"Quando moderada, as células são capazes de se recuperar e restabelecer o funcionamento anterior. Nesse caso, o zumbido ou outro incômodo auditivo tende a desaparecer depois de algumas horas"explica. Entretanto, mesmo assim a exposição a sons muito altos, mesmo que por curtos períodos, podem provocar alterações irreversíveis no sistema auditivo.

A perda auditiva associada a fatores ambientais é realmente mais comum em pessoas que se expõem frequentemente a ruídos altos, como trabalhadores da construção civil e músicos. “No entanto, a maioria das pessoas, especialmente as mais jovens, não costumam tomar cuidados com audição, principalmente em festivais e shows em que há uma euforia muito grande por ver de perto o ídolo ou a banda preferida”, explica a especialista. “Mas é importante adotar alguns cuidados, pois a perda auditiva e sintomas relacionados podem se instalar após uma única exposição ao som alto, dependendo da susceptibilidade do paciente. Isso é o que chamamos de trauma acústico, um problema muito mais comum do que as pessoas imaginam”, destaca.

Além do zumbido, a médica explica que outros sintomas, como sensibilidade aumentada a determinados tipos de som, dificuldades de compreender a fala de pessoas, sensação de ouvido tapado, são sinais que sugerem que houve uma lesão auditiva. “Em muitos casos, mesmo após a melhora dos sintomas, é possível que alguma sequela permaneça, tornando o indivíduo mais sensível a problemas auditivos futuros”, destaca.

Por que proteger a audição durante os festivais?

Para prevenir danos à audição, a Organização Mundial da Saúde recomenda evitar ruídos acima de 85 decibéis, mas esse limite pode ser menor para pessoas com algum tipo de sensibilidade ou problema auditivo. Estimativas da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial apontam que o barulho em shows e festivais pode chegar aos 120 decibéis para quem está próximo das caixas de som, um nível de ruído próximo ao de uma turbina de avião. “O limite de exposição considerado seguro para sons de 85 decibéis é de 8 horas diárias. Para sons de 110 decibéis, a orientação é não ultrapassar 30 minutos e, para sons de 120 decibéis, apenas 15 minutos”, explica.

Dicas para evitar problemas

Para prevenir lesões, é recomendável adotar os seguintes cuidados durante os festivais:

1. Evitar passar longos períodos próximo do som

A primeira recomendação é evitar manter-se próximo a fontes sonoras de alta intensidade — como caixas de som — por longos períodos, sem fazer pausas. “Mesmo que a vontade de ver a banda ou cantor preferido seja alta, evite ficar ocupando lugar na grade por horas para ver o show de seu artista preferido. Essa exposição por longos períodos pode danificar as células ciliadas”, explica.

2. Usar protetores auriculares

Profissionais ou aqueles que querem pegar lugar na grade e não podem ou não querem se afastar do som devem utilizar protetores auriculares. “O mercado oferece diversos produtos do tipo, inclusive opções projetadas para eventos, como plugs com filtros que preservam a qualidade do som, mesmo com a proteção”, explica. “Pessoas que utilizam aparelhos para perda auditiva ou zumbido, porém, devem ajustá-los ou até retirá-los a fim de evitar a piora do quadro”, acrescenta.

3. Fazer pausas para descansar os ouvidos

Ao longo do evento, é recomendável fazer pausas em ambientes silenciosos, preferencialmente a cada hora, no máximo, para permitir que as estruturas do seu ouvido se recuperem adequadamente.

4. Saber a hora de dar uma pausa

Caso note alguma alteração auditiva incomum durante o festival, como pressão no ouvido, zumbido ou sensação de ouvido tapado, é extremamente recomendável se afastar do som alto e dar uma pausa para proteger a audição. “Esses sintomas indicam que o seu sistema auditivo sofreu lesões importantes e manter-se exposto a sons de alta intensidade pode agravar essas lesões e até transformar um quadro reversível em uma condição permanente”, recomenda.

A otoneurologista orienta ficar de olho na audição das crianças. “Os cuidados com a audição devem ser redobrados com as crianças, especialmente as de colo, que podem expressar o incômodo pelo barulho com irritação ou choro excessivo”, diz. “ Na maioria dos casos, a perda auditiva ocorre gradualmente, de acordo com alterações da idade e a soma das lesões auditivas que ocorrem ao longo da vida. Quando uma criança é frequentemente exposta a sons muito altos, sem proteção, isso contribuirá para o surgimento de problemas auditivos mais cedo”, acrescenta Nathália.

Quando devo procurar ajuda?

Nathália explica que, ao notar qualquer tipo de incômodo auditivo, como sensação de ouvido tapado, sensibilidade a determinados tipos de sons, diminuição da capacidade de ouvir ou zumbido, é importante manter-se alerta.

“Caso os sintomas persistam por mais de um dia, o ideal é procurar um otorrinolaringologista para avaliar a sua audição. Uma vez constatada a perda auditiva, uma estratégia de tratamento será montada para prevenir a piora do quadro e garantir a melhor adequação possível do paciente à condição. Vale destacar que a perda auditiva está ligada à maioria dos casos de zumbido permanente, mesmo quando é bastante discreta, e o uso do aparelho de amplificação sonora é o tratamento mais indicado nesses casos, junto a outras recomendações relacionadas”, explica. “O ideal, entretanto, é tomar os devidos cuidados com a sua audição nos festivais de música para evitar problemas futuros. A alegria e a diversão são muito bem-vindas, mas não vale deixar a saúde de lado durante o evento”.