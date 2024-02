Para quem deseja começar a prática de uma atividade física regular, especialistas orientam que o primeiro passo é realizar uma avaliação detalhada com médico do esporte e fazer os exames de rotina

Mudar os hábitos de vida, em busca dos mais saudáveis, está entre as metas mais populares para o início do ano. Entre elas, destaca-se o propósito de fazer uma atividade física. Mas independente de resoluções de ano novo, existem pessoas que incorporaram o esporte à vida, de forma frequente. Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, é celebrado o Dia do Esportista, termo usado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para definir adultos que praticam atividades físicas e esportivas de maneira regular, de moderada a alta intensidade, competindo eventualmente, porém, sem vínculo profissional com o esporte. Eles levam a atividade física a sério e inspiram quem faz dessa uma meta.

A data foi criada para conscientizar a população sobre os benefícios da prática regular de exercícios para o bem-estar físico e mental. “Apesar de parecerem super-heróis, os atletas e esportistas são seres humanos como todos os outros que precisam cuidar da saúde e da prevenção de doenças”, observa a coordenadora da Medicina do Esporte e da Medicina Preventiva da Rede Mater Dei de Saúde, Carla Tavares. Segundo ela, cada vez mais a população se conscientiza sobre a importância de prevenir. No caso de esportistas, essa consciência tende a ser ainda maior.

Para quem deseja começar a prática de uma atividade física regular, a médica orienta que o primeiro passo é realizar uma avaliação detalhada com médico do esporte e fazer os exames de rotina no início da temporada da prática esportiva. “Além de um eletrocardiograma e exames de sangue, os testes funcionais, como o teste ergométrico e o teste cardiopulmonar de exercício, trazem informações relevantes para a segurança dos treinos, principalmente para aqueles que tem algum histórico pessoal ou familiar de doenças e que queiram melhorar o rendimento esportivo”, diz.

Em relação especificamente à prevenção de lesão, segundo ela, é fundamental uma avaliação fisioterapêutica completa para traçar as medidas principais a serem tomadas para a prevenção de lesão a longo prazo. Paralelamente, o médico do esporte, o nutricionista, o fisiologista e o psicólogo devem trabalhar lado a lado com os treinadores para monitorar a carga de treino, ajustar o aporte energético e as estratégias nutricionais e mentais para garantir recuperação adequada com adaptações positivas, minimizando o risco de lesões.

Para quem pratica esporte em alto rendimento, a prevenção se torna ainda mais importante porque o esporte exige muito do organismo e pode sobrecarregar, por exemplo, o sistema musculoesquelético e o sistema cardiovascular. Por isso, realizar exames com o médico do esporte no início de um ciclo ou temporada de treinos é fundamental para garantir a segurança da prática. “Pensando em desempenho esportivo, a prevenção, sem dúvida, é o melhor remédio.

Primeiramente porque sono, hidratação, alimentação, suplementação, controle do stress e treinamento mental podem funcionar como recursos ergogênicos que vão ter impacto direto na melhora ou piora da performance”, esclarece. Além disso, evitar lesões e doenças fazem que o atleta esteja sempre disponível para os treinos sem perdas no processo adaptativo do treinamento.

Alimentação e hidratação adequadas e sono reparador são parte fundamental do treino, tanto para quem vai iniciar uma atividade regular, como para quem já é esportista. “Sem isso, o corpo não alcança todo seu potencial esportivo e o risco de lesão, doenças, overtraining e outras complicações aumentam exponencialmente”, ensina.

Programas de condicionamento físico são parte do treino diário e a reabilitação tanto ortopédica quanto cardiorrespiratória vão ser adjuvantes no tratamento em caso de lesões ou patologias específicas. “Além disso, ao longo de toda a temporada são várias as medidas preventivas que devem ser tomadas junto da equipe multidisciplinar para evitar lesões e doenças que possam afastar dos treinos ou trazer repercussões negativas para a performance”, alerta Carla.