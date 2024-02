O carnaval está chegando e alguns cuidados devem ser tomados pelas pessoas que irão desfilar nas escolas de samba, curtir os trios elétricos e participar dos bloquinhos na rua ou nos clubes. Além de se manter bem hidratado nesses dias de calor intenso, é preciso ter atenção redobrada com as articulações do joelho e quadril durante as festas e desfiles.

Os médicos do Instituto Fuchs, Rogério Fuchs e Thiago Fuchs, ortopedistas e especialistas em cirurgia do joelho e quadril, alertam sobre a importância de algumas medidas para prevenir lesões durante os bailes e desfiles de carnaval.

“A primeira coisa para não se machucar nos blocos ou piorar algum problema no joelho e quadril é escolher o sapato adequado, especialmente para aquelas pessoas que vão andar bastante ou ficar atrás do trio elétrico. O tênis é a opção mais indicada por ser um sapato mais confortável e ainda amortecer o impacto”, explica Thiago Fuchs.

Segundo os especialistas, o joelho suporta de duas a sete vezes o peso do corpo em uma caminhada, corrida ou descida de escadas, e o quadril recebe de duas a três vezes a carga corporal por passo. Ao pular ou sambar na folia, o impacto nas articulações pode ser ainda maior. “O joelho e o quadril são responsáveis por sustentar todo o nosso corpo, e as irregularidades do solo e também do calçado podem prejudicar e até machucar essas articulações. As mulheres gostam de usar salto que combina bem com samba, mas o salto alto é um sapato muito instável, especialmente na rua, onde podem ocorrer quedas e entorses que podem machucar o tornozelo e o joelho”, afirma Rogério Fuchs, especialista em cirurgia do joelho há 44 anos.

Para quem vai cair no samba, sejam foliões que apreciam a música típica carnavalesca ou para os sambistas profissionais, a dica é fazer uma preparação muscular prévia, para que os joelhos e quadris suportem a exigência da dança. No caso das mulheres, que utilizam sapatos de salto, o cuidado deve ser redobrado, explica o médico.



"O samba possui movimentos repetitivos de flexão e rotação do quadril e joelho durante os passos e as coreografias. Por isso, o preparo muscular prévio é fundamental, assim como o cuidado com pisos irregulares e escorregadios, para evitar quedas e torções", enfatiza Thiago Fuchs.

Respeitar os limites

Outra orientação importante é respeitar os limites do corpo. Permanecer longos períodos em pé, caminhando e dançando, exige bastante da musculatura e da articulação do joelho e do quadril. O médico ortopedista reforça a importância de descansar, independente se a pessoa vai curtir ou trabalhar no carnaval, como seguranças, organizadores de festas, policiais, animadores, músicos, vendedores, jornalistas, e tantos outros profissionais.

"Para um bom trabalho, precisamos de horas de sono e alimentação adequada. Roupas leves e calçados confortáveis, bem como proteção contra o sol, o calor e a desidratação devem ser priorizados. E, claro, controlar e respeitar os limites, cuidando sempre do corpo."