A chegada do carnaval é um dos marcos festivos mais celebrados pelos brasileiros e uma das festas mais aguardadas do ano. É um momento de comemorar a paz, a harmonia e principalmente o amor. E falando em amor, é bem comum ouvirmos histórias de grandes romances, que começaram com música e confete. E se este for o seu interesse no momento, então vamos te ajudar com essa lista de simpatias especiais para o seu carnaval de 2024.

“As simpatias geralmente, envolvem rituais simples, como acender velas, recitar palavras especiais ou usar elementos simbólicos. E elas são capazes de direcionar nossas intenções e desejos, oferecendo um campo vibracional ideal para atrair o que almejamos”, explica Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro.

Então fique por aqui e confira as simpatias destacadas por Yara Vieira, especialmente para o seu carnaval, afinal de contas, a comemoração é sempre mais gostosa quando estamos bem acompanhados, não é mesmo?

1. Simpatia da rosa do amor

Ingredientes:

Uma rosa vermelha;

Uma fita vermelha;

Um papel com o seu desejo de amor escrito.



Modo de fazer:

Escreva seu desejo de amor no papel e amarre-o na haste da rosa com a fita vermelha. Durante o Carnaval, carregue essa rosa consigo. A rosa vermelha é um símbolo clássico de paixão e amor, e acredita-se que essa simpatia ajuda a atrair um amor verdadeiro.

2. Simpatia do perfume atrativo

Ingredientes:

Seu perfume favorito;

Pétalas de três flores diferentes.



Modo de fazer:

Antes de sair para as festividades do carnaval, borrife seu perfume em uma mistura das pétalas de flores e deixe-as secar. Carregue essas pétalas consigo para atrair energias amorosas.

3. Simpatia do espelho do amor

Ingredientes:

Um pequeno espelho;

Pétalas de rosas vermelhas.



Modo de fazer:

Coloque o espelho em um lugar onde possa refletir a luz da lua na noite anterior ao carnaval. Espalhe as pétalas de rosa em volta do espelho. No dia seguinte, carregue o espelho consigo, acreditando que ele refletirá o amor em sua direção.



4. Simpatia da pulseira do amor

Ingredientes:

Uma pulseira vermelha ou rosa;

Um pequeno cristal de quartzo rosa.



Modo de fazer:

Amarre o cristal de quartzo rosa na pulseira e use-a durante o carnaval. O quartzo rosa é conhecido como a pedra do amor e se acredita que ajuda a abrir o coração para novas relações.



5. Simpatia da vela da paixão

Ingredientes:

Uma vela vermelha;

Um prato branco.



Modo de fazer:

Na noite anterior ao carnaval, acenda a vela vermelha em um prato branco e concentre-se em seus desejos de amor. Deixe a vela queimar até o fim, simbolizando a ignição da paixão em sua vida.