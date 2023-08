683

Internautas compararam o namoro de Iza com Yuri com a relação da cantora com o produtor musical Sérgio, seu ex-marido Reprodução/Redes Sociais

Um relacionamento sadio deve ser uma conexão construída com base no amor, respeito e comunicação. No entanto, nem todos são saudáveis, e alguns podem se tornar abusivos, prejudicando o bem-estar emocional e psicológico de uma ou ambas as partes envolvidas. Foi nesse contexto que o novo relacionamento da cantora Iza com o jogador Yuri repercutiu nas redes sociais - internautas compararam a relação da cantora com o produtor musical Sérgio, seu ex-marido.



O que o namoro de Iza com o jogador Yuri revela sobre recomeços?





"A pior parte de uma relação abusiva é que quase sempre não dá pra perceber, começa sutil e depois é normal que as pessoas se 'acostumem' com as situações. Apesar de, para alguns, parecer um movimento simples, entrar em um novo relacionamento, sobretudo depois de sair de um outro com características tóxicas ou abusivas , é uma verdadeira prova de amor a si mesma, pois, em outras palavras, é você dizendo para si que, sim, acredita na leveza do amor, que a vida precisa continuar e que precisamos ressignificar muitas perspectivas para ser feliz", diz o especialista em relacionamentos da Casa das Magias, Henri Fesa.Iniciar um novo relacionamento é a chance de trabalhar o autoconhecimento .É possível refletir sobre as próprias necessidades, situações inaceitáveis em relações anteriores, corrigindo tudo que dificulta o amadurecimento da relação, através de uma comunicação aberta. Importante entender que uma relação saudável se constrói com companheirismo e cumplicidade, adotando uma postura atenciosa e consciente - com isso é possível viver uma conexão genuína e de amor."A relação saudável se diferencia de uma relação abusiva em alguns aspectos: relações de poder, comunicação, respeito e cuidado mútuo. E para ajudar nessa dinâmica, é primordial que saibamos, a todo momento, gerenciar as expectativas. Fale sobre suas esperanças, desejos e preocupações em relação ao relacionamento e mantenha uma comunicação honesta e transparente. Frustrações não devem ser deslegitimadas, mas devem interferir na forma como pensamos e esperamos da pessoa amada", aponta Henri.