A canção Samba é Saúde, interpretada por artistas como Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, utiliza da licença poética para destacar a potência desse ritmo como elemento de bem-estar. Ao cantar que o samba "tem valor de vitamina” e “renova a energia da gente”, a música indica que esse ritmo contribui não apenas para a saúde física, mas também mental , sendo uma fonte indispensável de energia. Apesar da composição utilizar de licença poética, o samba como atividade física realmente traz diversos benefícios. Professor de aulas coletivas da Bio Ritmo, rede de academia high end, Caique Ferreira explica quais são:

Melhora a saúde cardiorrespiratória

O samba envolve movimentos ritmados, o que transforma essa forma de dança em um ótimo e divertido exercício físico. Aulas coletivas com músicas desse ritmo podem ter diversos níveis de dificuldade. Devido aos diferentes movimentos, com passos e giros, a atividade promove um treino cardiorespiratório eficaz, ajudando na saúde cardíaca e pulmonar, aumentando sua resistência. De acordo com estudo realizado no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP, foi possível observar um aumento de 18% no poder respiratório, e 12% na capacidade do coração de transportar oxigênio nas pacientes que frequentaram ensaios pré-carnavalescos por três meses.

Beneficia a percepção corporal

Ao aprender uma dança, o indivíduo desenvolve capacidades perceptivo-motoras e uma melhor consciência corporal e espacial. O professor comenta que “termos uma boa noção de corpo ajuda a entendermos quais são nossas dificuldades, trabalhando a autoconfiança para explorarmos melhor nossas limitações.”

Fortalece os músculos

Sambar também pode ser uma alternativa para quem busca fortalecer a musculatura. Os movimentos ajudam a tonificar os membros inferiores e os músculos das regiões abdominal, pélvica e lombar. Além de aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimento. Ainda segundo estudo realizado pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia, após o período de avaliação física, as voluntárias da pesquisa tiveram uma diminuição de 15% no percentual de gordura, um aumento de 2,2% de massa magra e 13,8% na redução de peso.

Estimula a cognição

Aulas de dança exigem o aprendizado de novos passos e coreografias, que estimulam a função cognitiva e memória. No samba, a necessidade de coordenar movimentos com a música também ajuda a trabalhar o cérebro, o que pode ser benéfico para todas as faixas etárias. Conforme análise de cientistas da Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (Alemanha) e do Instituto D’OR de Pesquisa e Educação (Rio de Janeiro), o samba estimula o desejo de se movimentar, ativando regiões cerebrais que têm a função de controlar o movimento e a percepção do ritmo, podendo ser instrumento de neurorreabilitação, em que o paciente precisa reaprender algum movimento.

Interação social

Geralmente aulas de samba são praticadas em grupo, o que pode ser benéfico para pessoas que se sentem sozinhas, sendo uma oportunidade para interagir e criar novas amizades. A comunicação é importante para o bem-estar e pode contribuir para uma melhor saúde mental.



“O samba é uma atividade múltipla que promove a alegria e bem-estar físico e mental. Além disso, sambar faz parte da rica cultura brasileira, sendo também uma ótima prática para imergir e conhecer a história do Brasil”, explica Caique.