Apesar da crescente visibilidade da endometriose, impulsionada pelo diagnóstico recente da cantora Anitta, por exemplo, a condição continua cercada por dúvidas e desinformação. Contrariando algumas percepções comuns, a doença pode ser assintomática ou afetar diversas regiões do corpo, não se limitando apenas às cólicas menstruais. A endometriose é uma condição ginecológica complexa, caracterizada pela presença anormal do tecido endometrial fora do útero. Quando se denominam os focos de endometriose, a atenção está nas áreas específicas onde esse tecido, que normalmente reveste o interior do útero, se desenvolve de maneira não convencional.

Esses focos podem se manifestar em diferentes órgãos do sistema reprodutivo, como ovários e trompas de Falópio, mas também podem surpreendentemente ser encontrados em regiões distantes, incluindo o intestino e até mesmo os pulmões. Por isso nomes como Tatá Werneck, Adriana Esteves, Patrícia Poeta, entre outras personalidades brasileiras, têm quebrado o silêncio e compartilhado publicamente seus diagnósticos de endometriose. O objetivo é promover mais informações sobre a doença e, consequentemente, ampliar a conscientização.

"A presença de focos de endometriose, seja nos órgãos reprodutivos, como ovários e trompas, ou em áreas mais incomuns, como o intestino, amplifica consideravelmente o quadro clínico. Esses focos demandam uma abordagem clínica específica, dado que podem intensificar sintomas como dor pélvica crônica e irregularidades menstruais. A identificação precoce desses pontos é essencial para o tratamento adequado", comenta o especialista em endometriose e colaborador do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Patrick Bellelis.

Os sintomas podem ser debilitantes, como dor pélvica intensa, irregularidades menstruais e desconforto durante as relações sexuais. Para confirmar a presença e localização dos focos, profissionais de saúde muitas vezes recorrem a exames de imagem, como a laparoscopia. O tratamento varia desde medicamentos, como analgésicos e hormônios, até procedimentos cirúrgicos para a remoção dos focos de endometriose.

“A conscientização sobre os focos de endometriose é crucial não apenas para compreender a condição, mas também para criar um ambiente de apoio para aquelas que enfrentam os desafios diários associados a essa doença. Conhecer os sintomas, buscar orientação médica e compartilhar informações são passos fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pela endometriose,” aponta o especialista.