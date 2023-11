Na próxima segunda-feira (27), autoridades de saúde vão se reunir no Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais (HUCM-MG) para anunciarem o projeto da nova Unidade de Alta Complexidade Oncológica (Unacon) da instituição. O espaço pretende ter 36 pontos de quimioterapia, que terá ocupação gradativa em um prédio de 11 andares. Além disso, o novo serviço irá promover a ampliação de leitos no HUCM-MG, que serão destinados para pacientes oncológicos.

A solenidade contará com a presença do Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, e de toda diretoria do Fundação Educacional Lucas Machado – Feluma e seus Institutos. O anúncio também deverá contar com a participação da Ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Gargalo

Com o novo serviço, a Feluma pretende auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA) a ampliar a assistência qualificada ao Sistema Único de Saúde (SUS) na oncologia para residentes na capital e outros municípios.

O presidente da Feluma, Wagner Eduardo Ferreira, destaca a atuação da instituição na inauguração desse novo serviço: “A Feluma novamente cumpre a missão da filantropia como terceiro setor no país”. Atualmente, a macrorregião Centro de Minas conta com oito Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e Unacons, sendo cinco em Belo Horizonte, uma em Sete lagoas, uma em Betim e uma em Itabira.

O acesso dos pacientes à Unacon do HUCM-MG será por meio do Sistema de Regulação do SUS e seguirá uma linha de cuidado na sua integralidade, ou seja, o paciente será recebido na Unidade para realizar exames, receber o diagnóstico e, caso necessário, iniciar o tratamento em até 72 horas.

Além da Unacon, o Hospital Universitário Ciências Médicas (HUCM-MG) vai inovar criando o fast track oncológico. Esta é uma nova modalidade de realização rápida de consultas e exames para o diagnóstico de câncer.

O diretor-geral da Feluma, Flávio Amaral, explica que o diagnóstico e tratamento precoce são primordiais para pacientes oncológicos: “Quanto mais rápido for o diagnóstico e o início do tratamento, maiores são as possibilidades de cura, de sobrevida e de qualidade de vida dos pacientes”.

Consultas especializadas e exames para diagnóstico

O serviço contará com consultas especializadas e exames para diagnóstico dos cânceres mais prevalentes, colón, colo de útero, próstata e mama, de acordo com demanda da Secretaria Municipal de Belo Horizonte. Serão disponibilizados ultrassom, ressonância magnética, colonoscopia, biopsia guiada e anatomopatológico, dentre outros exames. Para o tratamento, a Unacon irá fazer quimioterapia e cirurgias oncológicas, com referência garantida para radioterapia.

Onco-hematologia

A unidade também destinará o serviço para tratamentos onco-hematológicos, uma vez que é perceptível a dificuldade do município em atender todos os casos na subespecialidade médica. A área é responsável por realizar o tratamento de doenças malignas no sangue.

Segundo da SMSA, em 2020 foram registrados 150 casos de leucemia em Belo Horizonte e 960 em todo o estado de Minas Gerais. Já os casos de linfoma somaram 300 na capital mineira e 1.450 em Minas.